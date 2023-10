La lettera dei mille magistrati. Anche Narbone tra i firmatari:: "No alla separazione delle carriere"

"La separazione delle carriere in magistratura è un gravissimo errore. Per questo anche io come altri colleghi ho firmato la lettera del procuratore di Ascoli Umberto Monti". Il procuratore di Macerata Giovanni Narbone è uno dei mille giudici che ha scritto al governo, chiedendo di fermare la riforma.

Procuratore, perché anche lei è contrario alla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e magistrati giudicanti?

"Perché non solo questo non è un problema, ma separare le carriere sarebbe proprio un errore: se si parla di unitarietà, di cultura della giurisdizione, questa deve essere condivisa. Io sono stato sempre pubblico ministero, ma tanti miei colleghi hanno svolto entrambe le funzioni ed è stato per tutti un arricchimento. A Milano c’era Manlio Minale, giudice tra l’altro della corte di assise del processo a Sofri per l’omicidio Calabresi, che ha cambiato più volte funzioni: quando tornò alla procura di Milano, ne ribaltò l’organizzazione grazie ai problemi che aveva visto da magistrato di sorveglianza. Io non capisco come questo possa spaventare gli avvocati".

Il sospetto dei penalisti è che ci sia troppa organicità tra chi indaga e chi poi emette la sentenza.

"Dovremmo riuscire prima a evidenziare le criticità. Siamo ancora al problema del caffè insieme al bar? Non può essere. Chi solleva questo tema, accusa i pubblici ministeri di giustizialismo, perché la metà dei processi finiscono con le assoluzioni. Ma se ci sono tante assoluzioni, vuol dire che i giudici non fanno alcun favore ai pm, altrimenti tutti gli imputati sarebbero condannati. Poi molti giudici e pm hanno ottimi rapporti anche con gli avvocati, ma io mai ho creduto che un giudice in camera di consiglio decidesse un processo in base all’amicizia o meno con il pm o con il difensore. E ancora, dovremmo preoccuparci anche della separazione delle carriere tra magistrature inferiori e superiori? Se i giudici di corte d’appello sono troppo amici di quelli di primo grado, confermeranno tutte le loro sentenze? Ci sono di sicuro casi problematici, ma isolati, e non giustificano una riforma, per di più costituzionale. Il corpo elettorale è stato chiamato di recente a un referendum su questo tema, e ha votato il 20 per cento: questo significa che per l’80 per cento degli elettori la separazione delle carriere non è un problema".

La separazione delle carriere avvicinerebbe le procure al governo, e questo per qualcuno sarebbe giusto: anche le inchieste sarebbero allineate alla politica e, quindi, a quanto votato dai cittadini, in barba al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.

"Ma aver svincolato il potere giudiziario da quello esecutivo è uno dei contrappesi del sistema democratico. In primis oggi quasi tutte le leggi sono atti del governo. Poi l’obbligatorietà dell’azione penale è una garanzia per i cittadini. Infine, dove il potere giudiziario dipende dall’esecutivo si guarda al sistema italiano come a un modello. Ad esempio la Francia oggi punta ad avvicinarsi al nostro sistema. La divisione del potere legislativo, esecutivo e giudiziario è uno dei valori della Costituzione, perché cambiarla? Qual è il problema? Non a caso c’è la divisione dei poteri, voluta dopo venti anni di dittatura durante i quali la magistratura era divenuta un organo dell’esecutivo. La storia dimostra che il potere deve avere dei contrappesi".