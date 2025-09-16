La lettera di 78 docenti: "Gaza, stop genocidio"

All’avvio del nuovo anno scolastico, 78 docenti del liceo Leopardi di Recanati hanno ritenuto opportuno prendere posizione pubblicamente sulla guerra in Medio Oriente, sottoscrivendo un documento nel quale esprimono la loro solidarietà nei confronti della popolazione civile di Gaza. Il testo richiama i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, sottolinea l’articolo 11 della Costituzione italiana che sancisce il ripudio della guerra e richiama il compito della scuola di promuovere valori di pace, solidarietà e rispetto reciproco. I firmatari denunciano la "drammatica emergenza umanitaria" che colpisce migliaia di civili, in particolare bambini e bambine, e condannano con fermezza ogni violazione dei diritti fondamentali. Nel documento si afferma inoltre la volontà di contrastare ogni forma di razzismo, discriminazione etnica, religiosa o culturale e di sostenere, anche attraverso le attività didattiche e i percorsi di educazione civica, iniziative volte a formare una coscienza critica e solidale nelle nuove generazioni. L’obiettivo dichiarato è costruire una scuola capace di educare alla pace e alla cooperazione fra i popoli, promuovendo momenti di riflessione, eventi e manifestazioni in coerenza con il mandato costituzionale. I docenti condannano poi la "violenza indiscriminata contro i civili e violazione dei diritti fondamentali, con particolare riferimento al genocidio in atto nella Striscia di Gaza. Nel documento non vi è alcun riferimento alle vittime israeliane del 7 ottobre 2023, in particolare ai bambini uccisi dai terroristi di Hamas.

a. t.