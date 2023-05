La lettura tra naturalezza e superficialità

Pierfrancesco

Giannangeli

Le cifre fornite da Giorgio Pietrani, direttore artistico del festival Macerata Racconta – ormai un appuntamento classico nella primavera cittadina – definiscono il quadro di una città dove si legge e dove, di conseguenza, il libro è un oggetto familiare. Le oltre seimila presenze che hanno accompagnato la manifestazione sono un dato importante. L’affermazione, poi, secondo cui gli incontri si sono tutti conclusi con un dibattito costruttivo tra autori e platea, dalla quale sono piovute domande sempre appropriate, è un altro aspetto di cui rallegrarsi. Significa, appunto, che a Macerata con la pagina scritta c’è appunto una certa familiarità: si sa di cosa si parla. Sulla scia di queste notizie viene da fare una riflessione sul senso del libro oggi, sul significato della lettura nella società contemporanea. Infatti, le nostre giornate sono scandite da un paradosso: si legge molto più che in passato, ma lo si fa molto più superficialmente che in altri tempi. Si legge di più, praticamente si legge sempre, poiché lo smartphone è diventato un prolungamento dell’arto. Certo, spesso si guardano le figure (come si diceva un tempo), ma talvolta ci si imbatte in qualche pagina web che incuriosisce e quindi ci si sofferma un po’ su di essa. Quando le pagine erano solo di carta era tutto più complicato, perché dovevi scegliere di portarti appresso un giornale o un libro. A fronte di una maggiore possibilità di lettura (esistono pure le versioni digitali dei giornali e dei libri), inevitabilmente, per la natura del dispositivo e per l’uso che se ne fa, leggere rischia però di essere un esercizio tanto naturale quanto superficiale. Allora, per riconnetterci col senso profondo dell’arte della lettura, un consiglio. E’ un titolo scelto tra i dodici che si contenderanno il Premio Strega. L’autrice, Ada D’Adamo, un’amica, se n’è andata un mese e mezzo fa, vinta da una malattia. "Come d’aria" è un libro prezioso, è un regalo: Ada, con la delicatezza che le era propria, ci parla della vita.