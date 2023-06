"La lettura… una magia" Ecco tutti i vincitori

L’Auditorium Santo Spirito ha ospitato la manifestazione conclusiva del concorso "La lettura… una magìa" organizzato per la serie degli "Anni verdi di Cingoli" dall’Accademia Labiena, patrocinante il Comune, che lo ha programmato in due sezioni (letteraria e grafica) per le scuole del territorio. Gli elaborati pervenuti sono stati valutati dalle rispettive commissioni composte da Layla Giordani, Maria Del Bianco, Grethel Centanni, Graziella Bruttapasta, Orietta Alfei, Maria Antonietta Francioni e dal maestro Paolo Mazzuferi. Lettrici durante l’incontro Grethel Centanni e Dayana Tobaldi. Hanno sostenuto l’iniziativa dell’Accademia Labiena l’Acquaparco Verde Azzurro, il distributore di libri Tacchi di San Severino, la Libreria Giunti di Macerata. Questa la graduatoria delle premiazioni: Primaria dell’istituto comprensivo "Enrico Mestica", sezione letteraria, 1. ex aequo Luna Penna (5a B capoluogo) e Irene Trillini (5a Grottaccia); 2. ex aequo Lavinia Bevilacqua (4a Grottaccia) e Lisa Tittarelli (4a B capoluogo); 3. ex aequo Giuseppe Lattuchella (5a capoluogo) e Max Palazzini (4a B capoluogo); menzione speciale per Alessandro Monti (4a B capoluogo); segnalazione per Elappaoni Jihane (4a Grottaccia); sezione grafica: 1a la classe prima di Grottaccia; segnalazione per la 4a A di Grottaccia. Secondaria di Primo grado: 1. Giulio Rossetti (2a D). Liceo "Giacomo Leopardi": sezione letteraria, 1. Irene Moschettani (3a B), 2. Irene Scalini (idem) 3. Lavoro di gruppo della 3a B (Sofia Bonvegghi, Rachele Cipolloni, Cecilia Corinaldi, Matilde Massaccesi; per la grafica, premiate le classi 2a A e 3a B.

Gianfilippo Centanni