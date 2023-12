La "lezione" del prof La Matina: "Educazione sentimentale?. Come lanciare lontano la palla"

Nell’omicidio di Giulia Cecchettin emerge, come movente, l’invidia di Filippo Turetta perché la sua fidanzata si stava per laureare a pieni voti prima di lui. Si confessa facilmente l’odio, che proviamo verso chi ci ha fatto del male; non si confessa l’invidia, la sofferenza per il benessere o il successo di qualcuno. Noi ci sentiamo in un angolo, e immaginiamo l’altro felice, scompare il riconoscimento dello sforzo fatto dall’altro per arrivare a quel benessere.

Molti di quelli che chiamiamo odiatori sociali sono in realtà invidiosi sociali. Un tempo stavano al balcone, a disprezzare e svilire il vicino che passava. Oggi la municipalità cede il passo al villaggio globale, la rivoluzione dei media ha creato un avvicinamento illusorio delle persone: vedi un tizio intervistato in televisione, e pensi di poter intervenire sui social per dire la tua. Difficilmente ammettiamo di essere animali gregari, ma in realtà impariamo per mimesi, è un modello che ti indica il modo di comportarti. René Girard dice che non cerchiamo un oggetto da desiderare, ma modelli che indichino le cose da desiderare. Non è solo la pubblicità a fare questo, ma pure il gruppo. Siamo partecipanti volatili di tante comunità, ci iscriviamo a un gruppo, seguiamo un politico. Viviamo appollaiati alla finestra, sbirciando il mondo che lasciamo entrare in casa. C’è sempre più voyeurismo sociale. Cerchiamo modelli, ma il carisma in politica non c’è più, altrove nemmeno. Lo trovi nel compagno che ha successo con le ragazze o nella ragazza che ha successo con i maschi, ma prima questo successo era per concludere, oggi è per business: la ragazza di successo dice alle altre come fare, costruisce un livello secondo dove gli altri agiscono e lei non si mette mai in gioco. L’influencer fa vivere agli altri la vita che lui non vive.

Crediamo che i rapporti tra i sessi siano più liberi. Ma la facoltà di fare qualcosa non è la libertà. Un persuasore più o meno occulto ci dice cosa desiderare. La società cerca di coprire la natura gregaria che abbiamo: vogliamo essere qualcuno, che però è qualcun altro. L’invidia finisce per scatenare l’odio e si arriva alla suscettibilità, una passione aptica, dipende dal sentirsi toccato. Oggi c’è una suscettibilità sociale, si vede quella dei politici sulle dichiarazioni di Elena o Gino Cecchettin, in rete la gente pontifica sulla famiglia Cecchettin, perché ci si sente toccati, offesi, ci si indigna per catalizzare l’odio sociale contro qualcuno che ha successo. Anche l’amore ha bisogno di un modello, ma per affrancarsene, per capire che quello che provi ha un nome, ma la storia poi è tua. Per affrancarti dai modelli devi poterti concentrare sulla novità autentica: l’altro. Invece il gregarismo copre quello che sei, e spesso neanche tu sai chi sei. I giovani cercano di capire chi sono e che spazio ha l’altro nella propria vita. Non "egli" scoperto dagli influencer e dalla pornografia, grande nemico a cui gli adolescenti si consegnano da soli, con migliaia di immagini che polverizzano la capacità di amare un corpo reale, ma "tu". L’educazione sentimentale a scuola è come lanciare lontano il pallone con cui vuoi giocare, invece di tenerlo più possibile tra i piedi. Se fotografi il sentimento, lo incornici, diventa un oggetto di indagine e non è più vicino a te. L’amore diventa una regola, ma dobbiamo recuperare un amore di prossimità, non un elenco di regole da insegnare.

Per 12 anni ho tenuto una lezione per San Valentino. Spiegavo agli studenti che non io, ma l’amore si metteva in cattedra e noi lo ascoltavamo, parlando di come alcune cose erano entrate nella mia vita attraverso il cinema, la letteratura, le canzoni. Saffo parla di un amore infelice, e mi ricordava l’attesa di alcune telefonate mai arrivate. Cosa può insegnarci un pedagogista, che non sia in "Orgoglio e pregiudizio", o in "Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale"? Invece dell’educazione sentimentale nelle aule si dovrebbe potenziare la letteratura, o insegnare il teatro, perché ci fanno conoscere ed entrare in contesti da cui ci possiamo liberare subito dopo.

*Professore di filosofia

del linguaggio Unimc