La lezione di Francesca Baleani: "Odiare è uno spreco di energie, ora voglio solo onorare la vita"

"Ho una stella polare che mi guida: onorare la vita". Sono le parole che Francesca Baleani, sopravvissuta anni fa all’ex marito, Bruno Carletti, allora direttore del teatro Lauro Rossi, che tentò di ucciderla, massacrandola e gettandola in un cassonetto, ha voluto rivolgere ai ragazzi del liceo artistico Cantalamessa durante l’assemblea di istituto. "Un’assemblea di istituto e di vita", l’ha definita David Miliozzi, consigliere comunale (Macerata Insieme) e insegnante in quel liceo, proprio per "la straordinaria testimonianza di questa donna coraggiosa, forte, generosa". Il tentato omidicio di Francesca risale al 2006. "Grazie alle ragazze e ai ragazzi del liceo artistico per questa giornata emozionante e illuminante – le parole di Miliozzi, che affida a un post la sua riflessione –. Grazie a Francesca Baleani per il suo coraggio, la sua grazia, la sua generosità, la sua forza. Francesca è viva per miracolo, il 4 luglio del 2006 è stata massacrata dal suo ex marito e gettata semimorta in un cassonetto dell’immondizia in zona Montanello. Una tragedia che sconvolse Macerata e l’Italia intera. Oggi più che mai le sue parole risuonano potenti e precise: una lezione di vita, di umanità, di rinascita".

"Odiare è uno spreco di energie", dice Baleani, rispondendo alle domande dei ragazzi sul suo aguzzino, quando le chiedono come fa a non odiarlo – racconta Miliozzi, contattato dal Carlino –. Uno studente commosso la ringrazia per la testimonianza e Francesca sorride. Lei ha concentrato tutte le sue energie per riprendersi da quanto le è accaduto. Ha raccontato della sua vicenda personale, ma voleva in particolare dare un messaggio ai ragazzi e soprattutto alle ragazze. Il suo è un invito a fare rete, se c’è qualcosa che non va, non fatevi scrupoli a dirlo, a confidarvi. La sua è stata anche una bellissima lezione contro l’indifferenza". Quel giorno del 2006, infatti, un ragazzo passò vicino al cassonetto in cui giaceva Baleani, "sentì dei rumori e volle approfondire, andare a vedere di cosa si trattasse – ricorda Miliozzi –, le ha salvato la vita, proprio perché non è rimasto indifferente. ‘Non abbiate paura di intervenire quando qualcosa non va’, il messaggio di Francesca, dice di sentirsi una miracolata, perché se è viva è per una serie di coincidenze, quel ragazzo che passa di lì, appunto, il camion che arriva a svuotare il cassonetto". Gli studenti sono rimasti davvero colpiti, moltissime le domande. Tra cui, appunto, come fa a non odiare chi le ha fatto questo? "Francesca ha sottolineato bene che non riesce ancora a capire come ha fatto l’ex marito a lasciarla lì quel giorno, come ha fatto a lasciare nel cassonetto un essere umano, ad andarsene come se nulla fosse. Nonostante questo, con una forza incredile ha ribadito che odiare sarebbe uno spreco di energie e che, nonostante quanto ha vissuto sulla sua pelle, l’amore vero esiste. Può capitare, certo, che qualcuno spezzi il cuore a un altro, ma non devono mai essere accettati episodi di violenza, dominio, sudditanza psicologica, in quel caso bisogna subito fare rete e denunciare. Anche vivendo un amore vero si può soffrire, sì, ma la sofferenza si supera – prosegue il suo racconto Miliozzi –. Attenti a non cadere nella trappola del finto amore e in questo gli altri sono fondamentali per parlare, per aiutarsi". All’Artistico tante le opere realizzate dagli studenti, tra sculture e installazioni. "Questi ragazzi lasciano sperare in un futuro migliore – le parole di Miliozzi –, prova ne è la grande partecipazione all’assemblea, la sensibilità che hanno dimostrato". Quando c’è stato il minuto di silenzio a scuola, una ragazza ha detto che non serviva altro silenzio, che su questi temi ce n’è già fin troppo, e che "invece bisogna fare rumore". "Non possiamo che ringraziare Francesca, è stata come una luce – dice Miliozzi –. Con la sua forza, è stata capace di trasformare una tragedia mostruosa in una testimonianza che può aiutare".