La lezione di Giuseppe Cerquetti: "Munizioni, cibo e spostamenti. A sedici anni in prima linea per aiutare la lotta partigiana"

"Festeggiare il 25 aprile è importante, per ricordare la Liberazione dal nazifascismo e celebrare la vittoria della democrazia e della libertà". A dirlo, dall’alto dei suoi 97 anni (che festeggerà domenica) è il civitanovese Giuseppe Cerquetti, che collaborò con l’87° Settore adriatico, di cui faceva parte il fratello Antonio. "Secondo lui ero troppo piccolo per entrare nella banda", racconta. Così divenne staffetta partigiana, curando i collegamenti tra le varie formazioni impegnate nella lotta armata, e permettendo la trasmissione di ordini, direttive, informazioni e il conferimento di beni alimentari e munizioni. Un ruolo prezioso. Ad esempio avvisava quando arrivavano i tedeschi issando una bandiera bianca in punti strategici e ben visibili. Una volta, portando le armi a casa di un contadino, temette per la propria vita. All’epoca le donne e i ragazzi giovani venivano scelti come staffette per alcune considerazioni: innanzitutto non erano soggetti alla leva, circolavano con maggiore libertà, senza destare eccessivi sospetti, anche perché, per le mansioni di solito affidate loro a livello sociale e familiare, potevano spostarsi più facilmente. Cerquetti, presidente onorario dell’Anpi di Macerata, evidenzia come oggi più che mai si debba parlare di pace. "Ho fiducia nei giovani – spiega – ma meno nei governanti".

Cosa ricorda della seconda guerra mondiale? "Oltre alle difficoltà e ai pericoli per l’avanzare dei soldati tedeschi sul fronte, ricordo i bombardamenti. In particolare mi rimase impressa la morte di una sposina, una ragazza maritata da pochi giorni, che era andata al fosso a lavare la biancheria: fu uccisa da un mitragliamento aereo. Oppure la casa di un mio parente colpita in pieno… tutte le persone all’interno persero la vita".

E del suo ruolo di staffetta? "Volevo entrare nella banda ma i partigiani non volevano, in particolare mio fratello, per la mia giovane età. Dopo i primi bombardamenti e i primi morti a Civitanova, la mia famiglia si trasferì dai parenti di mamma verso Montecosaro, località San Savino. Io non partii lo stesso giorno, ma quello successivo, perché dovevo consegnare le armi a un contadino durante la notte. Mentre camminavo lungo la provinciale passarono due milizie fasciste con la motocicletta; la seconda si girò un paio di volte. Ebbi paura. Potevo essere catturato e messo al muro. Ma la prima proseguì tranquilla e la seconda dopo un po’ idem. Tanti anni dopo, in un incontro provinciale dell’Anpi, per caso trovai seduto accanto a me il figlio del contadino".

In che modo avvisava i partigiani dell’arrivo dei tedeschi? "Una volta li vidi arrivare da lontano: andai ad issare la bandierina bianca sulla cima del monte e poi tornai di corsa nella scuola di San Savino per nascondermi sotto i coppi del tetto. Un’altra volta mi nascosi in un fossato pieno di vegetazione, dopo aver dato l’allarme. Per fortuna mi è andata sempre bene".

Lei, durante le celebrazioni del 25 aprile dell’anno scorso, ha detto: "Si fa troppo poco per la pace". Perché? "Bisognerebbe creare un movimento di carattere nazionale ed europeo per la pace, evitando gravi controversie. È sempre più necessaria una politica di distensione, prima che sia troppo tardi. In realtà siamo già arrivati molto in là. Noto un fiaccamento di forze per la pace, meno sensibilità rispetto a una volta, più rassegnazione. Occorre migliorare le condizioni generali per favorire la crescita di nuove generazioni libere. Questo per tutti i popoli, nessuno escluso. Anche l’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, con i vari comitati, deve poter organizzare iniziative con il supporto dei governi locali, e questo non è sempre scontato. Affinché possa portare avanti la sua battaglia a sostegno della libertà, della democrazia e quindi anche dello sviluppo economico".