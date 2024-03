La lezione di Ivan Cottini, il ballerino che combatte contro la Sla

Il teatro "Lanzi" ha ospitato come special guest del progetto "Inclusione", proposto per il secondo anno dall’Istituto comprensivo "Manzoni-Lanzi" di Corridonia, Ivan Cottini, il ballerino marchigiano che da anni combatte contro la sclerosi multipla. Il giovane ha incontrato i ragazzi di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e ha raccontato la sua storia trasmettendo tanta voglia di vivere. Dopo il video e la performance dell’artista sono iniziate le domande degli studenti. Ivan ha risposto a tutte le curiosità. I suoi messaggi di speranza, di coraggio, di amore e accettazione verso un corpo che cambia sono arrivati dritti al cuore dei ragazzi e dei docenti. "Nella vita si può cadere, ma ci si può sempre rialzare – dice Cottini – indipendentemente da quello che ci affligge, trasformando la difficoltà in un’opportunità di misurarsi con se stessi e con il mondo e non esiste oceano che non possa essere superato". Questo è stato l’evento culmine del progetto "Sperimentare la diversabilità" che ha coinvolto le classi di ogni ordine e grado del comprensivo con l’obiettivo di comprendere le difficoltà affrontate quotidianamente da persone con disabilità e di conoscere le strategie che vengono messe in atto per superarle. Gli alunni hanno incontrato esperti e ospiti di varie associazioni come Ens, Unms, e Uici di Macerata, Lega del Filo d’Oro di Osimo, Il Ciclamino e Avulss di Corridonia con i quali hanno sperimentato, attraverso vari laboratori, le disabilità motoria, visiva, uditiva e intellettiva.

Diego Pieluigi