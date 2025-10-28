La lezione di Marcello Ascani ai giovani imprenditori

"Non partire dall’obiettivo, ma da ciò che ti appassiona e in cui sei capace. Da ciò che ti rende unico, speciale e utile agli altri. Quindi, cerca di farti notare attraverso quella tua peculiarità. Poi? Trova il mezzo per raccontarti al pubblico". L’auditorium della Domus San Giuliano di Macerata ha accolto Marcello Ascani, imprenditore digitale, content creator e divulgatore molto seguito dalle nuove generazioni. In platea, 500 tra giovani imprenditori e studenti delle scuole del territorio hanno approfondito con lui i temi legati al lavoro, alla libera professione e alla consapevolezza delle proprie scelte. L’appuntamento è stato promosso dal Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo. Ascani, intervistato dalla digital PR ed event organizer Ilaria Barbotti, ha raccontato la sua evoluzione professionale: dalla nascita del canale YouTube, dove inizialmente parlava di viaggi ed esperienze all’estero, fino all’apertura della propria agenzia. "Ascani è un esempio di giovane che ha creduto nelle sue capacità e idee, e ha costruito un percorso con tanta pazienza e sicuramente sacrificio che sta dando i suoi frutti – ha dichiarato Maicol Pizzicotti Busilacchi, presidente interprovinciale del Movimento Giovani Imprenditori –. Vogliamo condividere con i giovani esempi virtuosi da cui prendere spunto".