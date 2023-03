La lezione di Mirco: "Famiglia e volontariato. La mia seconda vita dopo aver perso la vista"

La storia di Mirco Loretoni, rimasto cieco dopo un incidente sul lavoro

Macerata, 12 marzo 2023 – "Ho lottato tra la vita e la morte. Due giorni in sospeso, venti ore di intervento. Non era la mia ora. Avevo perso la vista, ma ho fatto una promessa a me stesso: vivere". Mirco Loretoni, 37 anni di Visso, il 26 aprile 2012 ha perso la vista da entrambi gli occhi mentre stava facendo una riparazione idrica all’interno di un tombino. Un incidente sul lavoro. Oggi Mirco è papà di due bambine, ha una compagna, è fra i primi quindici testimonial-formatori della sicurezza in Italia per l’Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) ed è anche responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rspp. È un volontario della Croce Rossa di Visso, consigliere comunale di maggioranza e lavora alla Svila, la nota azienda che fa pizze surgelate e vende in tutto il mondo. Da pochi giorni il contratto è diventato a tempo indeterminato. Una vita senza limiti, nonostante tutto. "Ovviamente il dolore più grande è non aver mai visto le mie bimbe, ma con loro si è comunque instaurato un rapporto speciale, fatto di percezioni diverse", spiega Mirco. Dalla paternità alla lotta che porta avanti con l’Anmil per il reinserimento lavorativo dopo...