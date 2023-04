La lezione di Rondolfo ed Eleonora

Pierfrancesco

Giannangeli

Due storie che rappresentano quella vicenda straordinaria che consiste nello stare al mondo, nell’affrontarlo, nell’aggredirlo senza lamentele o vittimismi. Semplicemente essendoci, stando dentro le cose, dentro la vita. Rondolfo Frattesi si è laureato in Fisica a 75 anni all’Università di Camerino, dopo una laurea in Matematica nel 1980 e una carriera come docente al liceo scientifico e direttore del Museo diocesano di Jesi, per capire il cervello, comunicare con Natan, il figlio autistico, e aiutare la ricerca. Eleonora Caliri, 33 anni con sindrome di down, si è laureata in Scienze della formazione all’Università di Macerata, dopo che per tutta la vita si è sentita diversa, rischiando anche di rimanere paralizzata per un intervento al collo subito da bambina, e volendo dimostrare che tutti possono farcela, oltre al desiderio di continuare a esprimersi attraverso la pittura. Rondolfo nel suo elaborato si è occupato dell’universo frattale, mettendo in relazione, in possibile dialogo, le leggi dell’universo e quelle della biofisica. Eleonora nel suo scritto ha parlato di diversità e disabilità, arte e innovazione sociale, coniugandole con l’universo femminile. Percorsi affascinanti entrambi, legati al desiderio di conoscenza. Una lezione per tutti noi, quella che Rondolfo e Eleonora ci hanno dato, definendo attraverso i loro interessi un percorso di studi che li ha condotti su territori di grande suggestione. Per loro conoscere ha rappresentato la condizione di possibilità per guardare oltre la linea dell’orizzonte che la vita aveva tracciato, scombinando i piani di un destino che sembrava segnato. Rappresentano, insieme, l’esempio di come il sapere, la conoscenza appunto, consenta di ribaltare ciò che sembra ineluttabile, aprendo a nuove prospettive. Ci dicono, Rondolfo e Eleonora, che la ricerca è libertà, perché più conosci, più sai, e più la assapori la libertà. Quella di andare per il mondo, indirizzando la propria vita, e non piegandosi ai suoi disegni.