La lezione di Sergio "Lavoro e amicizie, la Sla non mi ha tolto la voglia di vivere"

di Andrea Scoppa

La Sla gli ha tolto la mobilità, la forza e la parola. Ma non la voglia di vivere, la gioia di vivere, addirittura tornando in discoteca. È una storia che nasce dalla terribile diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica, ma è una bella storia, un esempio di coraggio e determinazione d’animo, quella che raccontiamo oggi con e grazie a Sergio Tartari. Geometra 57enne di Piediripa, nel 2020 ha scoperto il male caratterizzato dalla perdita delle cellule motoneuronali, purtroppo ancora senza cure per stopparlo e sconfiggerlo. Tuttavia da mesi (nei quali purtroppo ha perso anche l’amata mamma Pierina, bidella per generazioni di piediripensi) Tartari parla apertamente del suo stato, o meglio scrive tramite pc e si mostra anche sui social senza nascondersi. Comportamenti che hanno accresciuto la considerazione nei confronti di una persona che già era stimata a 360 gradi, nota pure nel mondo delle discoteche avendo disegnato il Gialù a Corridonia, ristrutturato il Lemon a Camerino o l’Odissea ad Ancona. Inoltre nel 2013 aveva gestito il Nessundorma a Porto Potenza. A Piediripa aveva ideato infine l’associazione Cluentum.

Tartari, come ha scoperto la Sla?

"Nel febbraio 2020 avevo delle difficoltà a muovere il braccio destro, anche se ripensandoci poi, già da qualche mese parlavo un po’ a fatica".

La diagnosi della malattia è arrivata subito?

"No, perché eravamo in piena pandemia, quindi non sono riuscito a fare la visita prima di giugno. Ne feci una neurologica e in agosto fui ricoverato per fare più velocemente tutti gli esami. Il 18 vengo convocato dal dottor Francesco Ottavio Logullo (ex primario di Neurologia a Macerata, ora in servizio a Fano), mi disse che avevo la Sla almeno da un anno".

Una risposta tremenda. Come ha reagito a caldo?

"È stata una mazzata non indifferente, però ho accettato la sfida che la vita mi ha dato".

Non è che ha pensato di farla finita?

"Il mio carattere non pensa di farla finita, perché come ho detto prima la vita è questa e ti dà delle sfide, bisogna accettarle e lottare per essere felici".

E lei lo ha fatto raccontando pubblicamente la sua situazione…

"Non voglio nascondere la mia malattia. Le dirò anzi che domenica sono stato allo Shada a Civitanova per il matrimonio di un mio amico (presenti anche, tra gli invitati, Umberto Smaila e Fabio Quagliarella, ndr). E non solo, il 29 andrò a sentire il concerto dei Deep Purple allo Sferisterio".

Incredibile. E allora è vero pure che sta continuando a lavorare?

"Sì, mi ha sempre entusiasmato farlo e non mi stancava anche se mi riposavo solo la domenica. Adesso continuo a lavorare circa 5 ore al giorno, per la comunicazione con i clienti e i colleghi uso WhatsApp o le mail. Lavorare mi permette di divagare e soprattutto di mantenere le mani attive. Entro l’anno presenterò 5 progetti, continuo a occuparmi di situazioni legate al terremoto".

Quanto aiuta la presenza della sorella Michela e quanto c’è da fare per migliorare l’assistenza ai malati di Sla?

"Michela non posso che ringraziarla per tutto quello che fa per me, è una persona speciale. La difficoltà maggiore è che un familiare non riesce a fare da solo assistenza, bisognerebbe organizzare un gruppo che assista sia i familiari che i malati e soprattutto che possa dare la possibilità al familiare di assentarsi e riposare".

Cosa le manca della vita di prima e come affronta quello che potrebbe essere l’epilogo?

"Affronto tutto con felicità, mi dispiace per mia sorella e tutti i parenti e gli amici".

Ha un sogno che ancora non ha potuto realizzare e vorrebbe esaudire?

"Ho tre desideri. Il primo è che si possa trovare una soluzione per la Sla. Il secondo veder realizzati i miei progetti. Il terzo sogno è riuscire ancora ad uscire con la bicicletta".