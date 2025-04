La lezione speciale degli alpini. Testimonianze di storia recente

Le classi 3ªB, 3ªE, 3ªG della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Macerata hanno partecipato alla conclusione di un progetto dal titolo "La nostra Italia", all’interno dell’insegnamento della disciplina di Educazione civica, che ha riguardato il ruolo del Corpo degli Alpini ieri ed oggi, con il fine di promuovere negli alunni e nelle alunne la consapevolezza di appartenere ad una comune identità italiana e valorizzare la cultura e la storia nazionale. L’ultimo dei quattro incontri ha rivestito una particolare importanza in quanto gli alunni e le alunne hanno assistito alla consegna della bandiera italiana da parte del vice presidente della sezione Marche Associazione nazionale alpini (Ana) e Capogruppo Macerata al dirigente dell’istituto Milco Calzetti, che ha accolto favorevolmente tale iniziativa. La cerimonia è stata l’occasione per ribadire alle nuove generazioni l’importanza della bandiera simbolo di coesione nazionale, per la quale anche il Corpo degli alpini ha combattuto in passato dando un fondamentale contributo. La referente professoressa Fabrizia Caliani e le professoresse Alessandra Serafini, M. Teresa Alfredi, Lucia Massei che insieme hanno collaborato al progetto, hanno sollecitato gli studenti e le studentesse ad una riflessione sull’evoluzione e sull’importanza del ruolo di tale Corpo dalle due Guerre mondiali ad oggi; è stato inoltre evidenziato il prezioso sostegno dato anche alla società in occasione di eventi drammatici dei quali i ragazzi non erano a conoscenza e illustrati negli incontri. Hanno colpito le descrizioni del disastro del Vajont e del terremoto del Friuli, in cui gli alpini sono intervenuti portando soccorso alle popolazioni. Da quel momento il loro motto, che era sempre stato "Ovunque per chiunque", è diventato "Ricordiamo i morti aiutando i vivi", dimostrando la grande solidarietà verso ogni persona in difficoltà, anche fuori dal territorio nazionale. I vari relatori hanno evidenziato come alcune vie della città portino il nome di alpini che si sono distinti per atti eroici, come per esempio il Generale Ugo Pizzarello a cui è dedicata una piazza, Lorenzo Cioci ricordato in una famosa via e Domenico Rossi, sempre intestatario di un’altra strada. Questi ed altri esempi hanno incuriosito i ragazzi, che hanno apprezzato l’occasione di conoscere storie vissute, che di solito non sono presenti nei libri scolastici. Il progetto è stato arricchito dalla presenza a scuola delle unità cinofile, capeggiate da Giovanni Martinelli, coordinatore nazionale per il soccorso (Ana), che ha mostrato attraverso video e slide l’addestramento dei cani, sottolineando quali siano solitamente le razze più idonee ai servizi di soccorso nelle macerie e in superficie, come pastori svizzeri, border collie, pastori australiani e labrador. Le docenti e il dirigente scolastico ringraziano l’associazione degli Alpini Sezione Marche gruppo di Macerata, in particolare il coordinatore Simone Vissani, i relatori Giovanni Martinelli, coordinatore nazionale Ana dal 1985 al 2024, la veterinaria Silvia Scortichini, Federica Mosca, componente dello staff della Segreteria Nazionale, e Stefano Meriggi, operatore specialità alpinistica, per la disponibilità e l’impegno profusi nella realizzazione del progetto.