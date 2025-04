La Liberazione dà il via alla polemica tra Croce Gialla e Croce Rossa

Una bufera social si è scatenata ieri, e ha visto contrapposte da una parte la Croce Gialla di Recanati e dall’altra la Croce Rossa di Porto Potenza. Il caso è scoppiato dopo che, in mattinata, la Croce Gialla ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook: una foto d’epoca scattata davanti a un pronto soccorso e la scritta "25 Aprile, la rinascita delle pubbliche assistenze". Nel post, l’associazione recanatese ha aggiunto un commento al vetriolo: "Il regime fascista le aveva chiuse dando i locali per vent’anni alla Croce Rossa. Buon 25 Aprile a tutti". Ciò ha scatenato la reazione della Croce Rossa di Porto Potenza.

Le due associazioni gestiscono il servizio di emergenza 118 a Porto Recanati e già in passato c’era stato qualche dissapore tra le parti. "Associare impropriamente la nostra associazione a riferimenti politici è non solo inaccettabile – ha risposto Matteo Carlocchia, presidente della Croce Rossa locale –, ma lesivo e offensivo verso milioni di volontari in Italia e nel mondo, che ogni giorno si dedicano all’aiuto dei più vulnerabili, spesso in contesti delicati. Invitiamo chiunque si esprima pubblicamente, in particolare attraverso i social, a usare maggiore attenzione e responsabilità. Le parole hanno un peso, soprattutto quando possono minare la credibilità di un’istituzione che da oltre 160 anni è un punto di riferimento per la tutela della dignità umana. Noi celebriamo la Liberazione, riaffermando che l’umanità deve sempre venire prima di ogni altra cosa, che la libertà e i diritti di ogni individuo non devono mai essere messi in discussione".