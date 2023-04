La Liberazione da piazza XX Settembre a Civitanova Alta

Martedì, il Comune di Civitanova celebrerà il 78° Anniversario della Liberazione e cioè del 25 aprile. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione, in collaborazione con l’Anpi locale. Il programma inizierà alle 9 con il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente del Consiglio comunale Fausto Troiani e il presidente dell’Anpi Francesco Peroni che, accompagnati dalla banda cittadina, si ritroveranno in piazza XX Settembre per salire verso la città Alta per la prima tappa e deporre la prima corona d’alloro alla Lapide dei Caduti, in viale della Rimembranza. Quindi il ritorno nella cittadina costiera, in via Goito, per la cerimonia d’intitolazione dello spazio verde ad Anna Frank con lo scoprimento della targa. Un momento atteso da diverso tempo. Mentre, alle 10.15, ci sarà la deposizione delle corone d’alloro al monumento ai caduti in piazzale Italia, ai giardini di piazza Gramsci e davanti alle lapidi dei caduti sotto Palazzo Sforza. La mattinata di commemorazione si concluderà con un ulteriore momento di approfondimento in aula consiliare, dove è prevista una piccola cerimonia con gli interventi di Troiani, Ciarapica, Peroni e del professor Angelo Ventrone, scrittore e docente di storia contemporanea all’Università di Macerata.