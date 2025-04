La liberazione di Montecosaro tra immagini e testimonianze

La liberazione di Montecosaro celebrata con immagini, documenti e testimonianze e l’incontro con l’autrice Alessandra Perugini. Sabato pomeriggio, al Teatro delle Logge, la memoria di Ottanta anni fa rivive in una iniziativa promossa dal Centro studi Montecosaresi, in collaborazione con "Minimo teatro" e patrocinata dal Comune con il sostegno di diverse associazioni operanti nel sociale. Inizio alle 17, l’introduzione è affidata al professore ed esperto di storia Alfredo Maulo; a seguire un racconto per immagini, attraverso alcune diapositive realizzate dal Centro Studi e ispirate agli scritti di Mario Laureati, testimone diretto e privilegiato dei fatti. Il commento delle stesse sarà ad opera di Fabrizio Quattrini e la visione verrà intervallata da momenti di lettura del romanzo storico di Alessandra Perugini "Un altro raggio di sole", che fa riferimento agli avvenimenti della guerra. Il romanzo, infatti, ha per protagonista le vicende personali di una giovane donna marchigiana che si intrecciano con quelle più ampie del contesto storico in cui si trova a vivere. Poi, spazio alle domande del pubblico e al dibattito. L’iniziativa è ad ingresso libero.