La Liberazione nel nome di Mattei: "Guerre, la storia non insegna"

Doppio evento nella mattinata di ieri per celebrare la festa della Liberazione. Infatti, alle 10, al monumento ai caduti si è tenuta la tradizionale cerimonia presieduta dal sindaco, dai rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi, della sezione Anpi 24 Marzo, della Protezione civile e delle varie associazioni cittadine. Nel saluto il primo cittadino ha tenuto a ricordare "quanto sia importante il gesto del ricordo, nel rinnovare la memoria presso le giovani generazioni e della sua celebrazione in forma istituzionale. Il 25 aprile è un giorno fondamentale per la storia d’Italia, in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dopo l’8 settembre 1943 contro il governo e la dittatura nazifascista da gruppi partigiani, nati sotto diversi orientamenti e uniti nel Cln, di cui fece parte come dirigente il nostro concittadino Enrico Mattei. Oggi nel mondo – ha concluso Massimo Baldini – si stanno combattendo tante guerre, che come dice papa Francesco, è una terza guerra mondiale a pezzetti: gli insegnamenti della storia sembra non siano serviti a niente". A seguire invece, al Museo della Resistenza di Braccano, lo storico Igino Colonnelli ha affrontato la vicenda del gruppo partigiano Roti e di Zigomar, l’anarchico matelicese e collaboratore di Enrico Mattei nella Resistenza.

Matteo Parrini