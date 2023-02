"La libertà è partecipazione"

"Libertà va cercando, ch’è sì cara,

come sa chi per lei vita rifiuta". Dante Alighieri indica nella Divina Commedia colui che mette la libertà al di sopra di ogni principio come i tanti uomini e donne che in Iran non mollano nonostante le gravissime conseguenze a cui moltissimi sono andati incontro nelle varie manifestazioni.

"Libertà è partecipazione" canta Giorgio Gaber in una sua celeberrima canzone in cui dice chiaramente che la libertà non è restare su un albero e, quindi, non è da vivere in solitudine ma si può provare stando insieme perché è collettiva.