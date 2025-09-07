La linea ferroviaria. Ripartono i treni dopo mesi di stop

Da oggi riapre l’intera linea ferroviaria Civitanova-Albacina. Una settimana fa, il 31 agosto, era tornata operativa la tratta da Civitanova a Macerata, dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico di Rete ferroviaria italiana, Rfi (Gruppo Fs). Lo stop era iniziato lo scorso giugno. E adesso, come da cronoprogramma, viene riattivata anche la circolazione ferroviaria nella tratta Macerata-Albacina.

Sono stati effettuati interventi propedeutici all’elettrificazione dell’intera linea (86 chilometri) con esecuzione di blocchi palo e attrezzaggio linea per la trazione elettrica. E c’è stato avanzamento degli interventi per l’introduzione dell’Ertms, (European Rail Traffic Management System) il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità. Un aggiornamento degli attuali sistemi di gestione e supervisione della circolazione agli standard usati sulle linee ad Alta Velocità.

"Opere che puntano ad un ammodernamento – ricorda Rfi – e ad un potenziamento tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario ed un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio".

Questi lavori, 258 milioni di euro l’investimento complessivo legato a tutti gli interventi sulla Civitanova-Albacina, hanno visto impegnate circa 180 persone, tra dipendenti delle Ferrovie e delle ditte appaltatrici, a lavoro su opere civili, armamento e impianti di sicurezza e segnalamento. Proseguono, intanto, i lavori alla stazione di Macerata. Per quanto riguarda l’adeguamento della stazione alla normativa per l’accessibilità per le persone a ridotta mobilità, si stanno effettuando gli interventi sul secondo marciapiede. Per la riqualificazione delle aree esterne è in corso la progettazione esecutiva. Il piano punta anche alla riqualificazione della piazza antistante con una nuova pavimentazione, aree verdi, arredi, posti auto, pista ciclabile e rastrelliere per bici.