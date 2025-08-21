"La Link a Macerata e nelle Marche non colma la carenza di medici"

"La Link a Macerata e nelle Marche è un pessimo affare, non colma la carenza di medici. Andava avviato un tavolo con altri interlocutori". Tommaso Corvatta (nella foto), per Alleanza verdi e sinistra, boccia la scelta della giunta guidata dal presidente Francesco Acquaroli di portare l’università privata nelle Marche, con una sede di odontoiatria a Macerata. In una nota sottoscritta da Corvatta si legge che il presidente "Acquaroli ritiene necessario l’intervento di questo nuovo attore universitario per far fronte alla carenza attuale di medici. La Link apre un corso di medicina a Fano con 75 posti all’anno, la carenza solo per i medici di famiglia è di circa 100 unità in tutta la regione, con la prospettiva che nei prossimi 7-8 anni raggiungano l’età della pensione quasi la metà dei circa mille medici di famiglia, e se pensiamo che solo nei pronto soccorso mancano una cinquantina di medici, ci si può rendere conto che i 75 laureati fra sei anni promessi dalla Link sono una goccia nel mare".

Corvatta sottolinea anche che "un amministratore dovrebbe valutare l’attendibilità e la correttezza dell’interlocutore; se questo ha dei trascorsi opinabili come il gruppo della famiglia Polidori il cui patron nel 2021 è stato arrestato con l’accusa di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e sottrazione al pagamento delle imposte, dovrebbe starne alla larga. Se fosse verificata l’impossibilità delle nostre università di far fronte al fabbisogno di professionisti, se fosse verificata l’impossibilità sul territorio nazionale di riceverli, un amministratore avrebbe dovuto almeno aprire il tavolo ad attori meno chiacchierati del gruppo Polidori a cui fa capo la Link. La giunta guidata da FdI, Lega e Forza Italia festeggia la speculazione sul nostro territorio. Sarà forse per i finanziamenti che il gruppo ha elargito ai partiti della maggioranza?" chiude Corvatta.