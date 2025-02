La Link adesso accelera. Arrivano altri due corsi

Oltre a quelli per i quali ha già avuto il parere positivo della Regione (un corso di laurea in medicina a Fano e Ascoli Piceno, e uno in Odontoiatria a Macerata), la Link Campus University è pronta a chiedere il via libera per attivare, nelle stesse città, a partire dall’anno accademico 2025 – 2026, anche un corso di laurea triennale in Fisioterapia e un corso di laurea triennale in Osteopatia. A questo scopo ha convocato un incontro on line, per le 12 di martedì, per consultare i sindaci dei comuni interessati, sindacati, associazioni di categoria, ordine professionali e tanti altri (più di 70 i destinatari della comunicazione). Poi, successivamente, dovrebbe chiedere un nuovo parere alla Regione. Può anche darsi che, in base alla discussione che si svilupperà, se magari i soggetti intervenuti (o una parte di essi) non sosterranno la proposta, possa anche fare un passo indietro. Ma è improbabile che questo accada, anche alla luce di quanto accaduto in relazione alla richiesta del parere per l’attivazione dei corsi di laurea in medicina. Romano Carancini, consigliere regionale del Pd, ne è sicuro.

"Questa nuova proposta – evidenzia - arriva dopo che lo scorso primo febbraio il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, nonostante la contrarietà di diverse forze politiche, mondo accademico, associazioni, e altri, ha espresso un parere positivo all’attivazione dei corsi di Medicina a Fano e Ascoli Piceno e di Odontoiatria a Macerata. In questo modo ha aperto una vera e propria falla nella "diga" a tutela dell’università pubblica. E, infatti, siamo ad una nuova richiesta che, va da sé, potrebbe precederne altre". Carancini non vuole ripetere i motivi già espressi nelle scorse settimane contro la scelta della Regione, ma si dice molto preoccupato. "L’università pubblica non è perfetta, come non lo è nessuno – prosegue – ma le Marche possono contare su quattro atenei di eccellenza, di tradizione, di grande prestigio, che coprono i diversi ambiti del sapere, risorsa preziosa per tutta la Regione, e non solo. Come noto, il Governo nazionale ha tagliato i finanziamenti del Fondo ordinario, come denunciato dai rettori, creando non poche difficoltà, invece che sostenerli. Ebbene, un mio emendamento alla legge di bilancio regionale, con il quale eravamo riusciti ad individuare 2,4 milioni di euro da destinare alle nostre università, è stato bocciato dalla maggioranza di centro destra. Non era tantissimo, ma sarebbe stato comunque un segnale importante. In ogni caso si tratta di una vicenda emblematica, visto che un’istituzione pubblica sembra più interessata alle proposte dei privati che a valorizzare le università pubbliche". L’esponente del Pd è sicuro che nel momento in cui alla Regione arriverà una nuova richiesta di parere per questi nuovi corsi, questo sarà sicuramente positivo. "Dopo aver espresso un parere favorevole agli altri, qualcuno può pensare che ora la Regione dirà di no ai nuovi corsi?".