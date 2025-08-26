"La lirica, grande traino. Poi la città conquista"

"La stagione estiva è andata bene. La lirica è il traino, il turismo puro è stabile e molti si fermano tornando al nord da Puglia e Calabria. Ci sono anche molti stranieri". Giorgio Pietrella, titolare dell’hotel Arcadia, Arianna Scheggia dell’hotel Lauri e Alberto Colavito, del residence Sferisterio, raccontano l’andamento delle strutture ricettive a Macerata, descrivendo luglio e agosto come mesi da tutto esaurito e indicando che clientela hanno b&b e hotel nell’estate maceratese.

"La lirica porta molte persone, quasi tutte vengono a vedere le tre le opere – spiega Pietrella –, tanti fanno qui ‘scalo’ verso il nord Italia tornando dalle vacanze, e gli stranieri vengono qui sopratutto da Olanda, Austria, Germania e Inghilterra. Già da fine giugno si lavora bene, con Musicultura e gli esami della scuola Aleandri. Il turismo ‘puro’, ossia quello di chi viene appositamente per visitare la città o le Marche centrali, è stabile. Anche con gli esami dell’università movimento c’è".

Alberto Colavito invece spiega, anche relativamente ai costi, che "lo Sferisterio quest’anno ha avuto meno eventi, lo scorso hanno c’era stato più ‘hype’. I mesi pieni sono stati luglio e agosto, con un piccolo calo tra la fine dell’uno e l’inizio dell’altro. Forse anche per via dei prezzi, che sono aumentati. Credo per l’anno prossimo aumenteremo nei fine settimana della lirica, mentre ci terremo più bassi nel resto del periodo. Una considerazione che faccio – aggiunge Colavito – è che in futuro i viaggi saranno meno concentrati ad agosto, ci sarà più lavoro a ad aprile e maggio e dopo la piena estate, verso settembre".

Arianna Scheggia, titolare dell’hotel Lauri, che gestisce anche la struttura di palazzo Cortesi, sempre in centro storico, racconta che quest’estate "si è lavorato molto bene. Il cartellone dello Sferisterio è piaciuto molto, abbiamo avuto tante prenotazioni anche con largo anticipo da gruppi stranieri, soprattutto dal nord Europa. Molti fanno base qui per visitare le Marche, forse servirebbe un’offerta commerciale anche in piena estate visto che la città piace, la gente è entusiasta. Il turismo sta tornando ai livelli prepandemici, Macerata viene scelta appositamente come destinazione, la gente è piacevolmente stupita. In tanti fanno tappa qui percorrendo l’Italia. Siamo felici che la città venga apprezzata".