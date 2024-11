La Locandiera in versione dialettale firmata da Saverio Marconi in scena al teatro Lauro Rossi Improvvisa sostituzione alla Rassegna Perugini: "Sabato domenica e lunedì" cede il posto a "La locandiera - A lu mare co’ Mirandolina" in dialetto fermano-maceratese. Regia di Saverio Marconi, con opere di Stefano Calisti in esposizione. Biglietteria aperta domani dalle 16.15 alle 17.30.