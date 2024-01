La lotta delle donne in Medio Oriente al Circolo Arci

Nell’ambito delle iniziative sull’educazione democratica, si terrà domenica, alle 18, un evento sulla lotta delle donne in Medio Oriente, al Circolo Arci La Serra in piazzale Gigli. Con l’ausilio di Elettra Nicoletti, alla luce di documenti audiovisivi riguardanti la Palestina, il Kurdistan, l’Iran e l’Afghanistan, si discuterà delle lotte che le donne in Medio Oriente compiono dagli anni ‘70 ai giorni nostri per la liberazione nazionale dalla tirannia straniera e domestica e per l’emancipazione femminile, per quanto riguarda l’educazione, i rapporti politici, la vita quotidiana, le questioni religiose e il mondo del lavoro. Quest’evento si inserisce nella campagna nazionale dell’Arci "Palestina: con altri occhi. Visioni, parole e suoni per una pace giusta".