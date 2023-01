La Lotteria Italia attira meno: in provincia calo del 10 per cento nella vendita dei biglietti

Vendite in calo per i biglietti della Lotteria Italia, nella speranza di essere premiati dall’estrazione che si è tenuta ieri sera: rispetto all’anno scorso, in regione sono stati staccati 143.100 biglietti, cioè l’8 per cento in meno rispetto al dato dell’edizione precedente. Nello specifico, la provincia di Macerata è al terzo posto della classifica regionale per le vendite, con 22.860 biglietti, cioè -9,3 per cento rispetto al 2021, un calo maggiore della media regionale. Il primato per numero di tagliandi acquistati è di Ancona con 46.920 (comunque sempre con un -14,8 per cento rispetto all’anno scorso), poi seguono Pesaro Urbino con 34.820 (-4,1 per cento), Macerata appunto, poi Fermo con 21.160 tagliandi (-1,1 per cento) e Ascoli Piceno con 17.340 (-1,6 per ccento). In tutta Italia, i biglietti della Lotteria Italia venduti sono stati oltre sei milioni. Come già lo scorso anno, l’Agenzia dogane e monopoli ha legato al gioco il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti. Lo scorso anno, in base all’analisi dell’agenzia specializzata Agipronews, furono venduti 6,3 milioni di biglietti, contro i 6,1 di quest’anno, con un calo del 5,4 per cento. I principali giocatori sono nel Lazio, dove si registrano 1.118.190 biglietti venduti, seguono la Lombardia con 959.400 e la Campania con 583.840. Tutte le regioni hanno registrato flessioni, tranne Sardegna e Trentino Alto Adige che registrano in controtendenza un aumento.