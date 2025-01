La Lube all’Eurosuole non fa sconti. Bastano tre set per liquidare Verona

CUCINE LUBE 3 RANA VERONA 0

CUCINE LUBE: Chinenyeze 8, Gargiulo 9, Loeppky 11, Orduna, Bisotto (L) ne, Balaso (L), Boninfante 4, Poriya, Nikolov ne, Lagumdzija 4, Dirlic 7, Podrascanin, Bottolo 13, Tenorio ne. All. Medei.

RANA VERONA: Zingel 2, Cortesia 7, D’Amico (L), Abaev 1, Della Ventura (L) ne, Keita 13, Chevalier 3, Sani 5, Jensen ne, Spirito ne, Bonisoli ne, Vitelli ne, Mozic 5, Zanotti ne. All. Stoytchev.

Arbitri: Lot di Treviso e Brancati di Perugia. Parziali: 27-25, 25-19, 25-14.

Note: durata 30’, 22’, 24’; totale 1h 16’. Civitanova: errori al servizio 15, ace 11, muri 12, attacco 45%, ricezione 47% (27%). Verona: errori al servizio 11, ace 5, muri 4, attacco 37%, ricezione 45% (23%). Spettatori: 2.350 per un incasso di 21.328.

All’Eurosuole non ce n’è per nessuno: il nuovo anno della Lube si apre come si era chiuso il vecchio e a farne le spese è la formazione di Stoytchev, costretta a interrompere la sua striscia positiva di fronte a un avversario quasi perfetto in tutti i fondamentali. Per un set e mezzo c’è stata partita vera, combattuta; poi i cucinieri hanno preso il largo, non lasciando spazio alla reazione dei veneti, grazie a un servizio preciso, efficace; a un muro puntuale, che ha smorzato sul nascere ogni velleità di Keita e compagni; e a una regia impeccabile da parte di Mattia Boninfante, il quale è stato giudicato con pieno merito il miglior giocatore del match. Ma come l’ha letta lui, da sotto rete, questa sfida d’alta classifica? "Mi è sembrata una gara molto tosta – ha detto il palleggiatore biancorosso –, non è stato facile vincere, non inganni il punteggio di 3-0, perché avevamo di fronte una squadra importante. E lo abbiamo visto nel primo set. Siamo stati bravi però a vincerlo, seppur in maniera rocambolesca, e questo ci ha dato la spinta per fare ancora meglio. Ci ha dato fiducia... Non era affatto scontato riuscire a fare una prestazione del genere". Boninfante è stato "l’uomo in più" – come direbbero i calciofili – di questa Lube: "Sono contento, ho fatto una buona prova – sono state le sue parole – anche se non sono partito bene al servizio. Tuttavia, non mi sono demoralizzato, ho insistito e pian piano ho trovato il ritmo". Peraltro, il terzo set – quello dominato dalla Lube, dall’inizio alla fine – si è chiuso proprio con due ace di fila di Boninfante.

Ma torniamo al primo parziale della gara, che è stato un po’ la chiave di volta dell’incontro. La squadra di Medei è stata sempre in testa (10-6, 17-13, 22-19), ma sul più bello il video check non ha dato l’ace di Gargiulo che sarebbe valso il 24-22. Verona ha così impattato (23-23, 24-24). Ai vantaggi Gargiulo viene murato da Cortesia (24-25), però il centrale della Lube si è subito rifatto in attacco (25-25). Palla a Keita, schiacciata fuori. E Bottolo al servizio ha chiuso con un ace fra gli applausi del pubblico.