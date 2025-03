La Lube archivia la pratica Milano. In semifinale supersfida con Perugia

ALLIANZ 1 CUCINE LUBE CIVITANOVA 3

ALLIANZ: Reggers 15, Schnitzer 10, Otsuka 16, Porro 5, Louati 8, Caneschi 3, Catania (L), Larizza, Barotto, Zonta, Kaziyski 5, Piano, Gardini. N.E. Staforini. All. Piazza.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 9, Boninfante 4, Nikolov 14, Lagumdzija 18, Podrascanin 3, Bottolo 15, Balaso (L), Poriya 1, Loeppky, Orduna, Dirlic, Gargiulo 3. N.E. Bisotto e Tenorio. All. Medei.

Arbitri: Curto e Cappello. Parziali: 17-25 (29’), 25-17 (24’), 20-25 (27’), 22-25 (32’). Note: spettatori 2.933; Allianz battute sbagliate 18, ace 11, muri 3, ricezione 31% (perfetta 11%), attacco 44%; Lube bs 16, ace 3, muri 13, 39% (19%), 54%.

Due anni dopo la Lube vola in semifinale! Finalmente avanti in una gara da dentro o fuori dei playoff, Civitanova non sbaglia e sbanca Milano completando la rimonta (aveva perso gara1). Il quarto atto è iniziato con lo striscione "Domenica portateci a Civitanova", è finito con il blitz 1-3 e domenica i biancorossi potranno riposare... L’Allianz ha fatto più ace, la Lube più muri, ma nel complesso la squadra di Medei è stata più brava, più forte e più lucida. Bene tutti i titolari più Gargiulo, con Boninfante Mvp, mentre quel Reggers tempo fa corteggiato da Civitanova, è venuto meno nel momento chiave. La stagione da applausi della Lube, sicuramente oltre le aspettative, adesso fa sognare di detronizzare la squadra più forte: Perugia.

Primo set. Piazza preferisce Otsuka al totem Kaziyski, Medei va col sestetto base. Nikolov riprende da dove aveva lasciato in gara3 e sul suo turno al servizio la Lube se ne va. Sull’errore di Schnitzer è 5-10. Lagumdzija è caldo, anche ace per l’opposto e allungo 7-14. Milano pare quella di gara2, imprecisa, centralmente nulla e il set è presto biancorosso. Altro ace dell’ottimo Lagumdzija per il set ball, poi tocco astuto di Podrascanin.

Secondo set. Dentro l’esperienza di Kaziyski, esce Louati. I padroni di casa sono più a contatto. La parità arriva a 13 sull’attacco out di Nikolov e sul turno in battuta di Porro c’è il primo sorpasso: 16-13. La Lube si smarrisce in ricezione, ci sono anche "tamponamenti" e i cambi tra i martelli non aiutano, 20-15. Reggers dà il 24-17 e KK spara l’ace.

Terzo set. Il parziale è il più combattuto, punto a punto, poi la Lube "strappa" 10-13. Diventa 16-20 col muro del neoentrato Gargiulo su Reggers e un altro block sul belga, di Bottolo, spinge i biancorossi 19-24. Chiude Chinenyeze.

Quarto set. Si continua con Gargiulo, non c’è KK e Milano si tiene leggermente avanti. Poi 13-13 con ace di Bottolo. La Lube mette la freccia 15-14 con Nikolov, quindi l’Allianz si salva dal -3 e riesce pure ad impattare a 21 con Otsuka, da vero samurai l’ultimo ad arrendersi. Murone di Chinenyeze ancora su Reggers: 21-23! Milano forza malamente con Porro e Louati, la Lube ringrazia e festeggia.