La Lube balbetta anche a Catania. Soltanto due punti contro l’ultima

FARMITALIA

2

CUCINE LUBE CIVITANOVA

3

FARMITALIA : Basic, Pierri (L), Cavaccini (L), Guarienti, Orduna 1, Massari 17, Tondo 4, Masulovic 10, Frumuselu, Baldi, Bossi, Buchegger 27, Randazzo 16, Santambrogio.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 18, Motzo, Bisotto (L), Balaso (L), Zaytsev 8, Lagumdzija 13, Nikolov 17, Diamantini, De Cecco 3, Anzani 11, Bottolo, Larizza, Solgaard, Yant 6. All. Blengini.

Arbitri: Boris, Cavalieri.

Note – Parziali: 25-13, 14-25, 28-26, 15-25, 10-15. Durata set: 28’, 25’ 36’, 25’, 18’.

La Lube Civitanova soffre più del previsto ed ha bisogno di cinque set per avere la meglio del fanalino di coda Farmitalia Catania. Al PalaCatania la squadra di Blengini gioca ad intermittenza, per poi uscire alla distanza e strappare due punti che confermano la quarta piazza in classifica. In avvio Blengini punta su Bottolo, schierato nel sestetto iniziale con De Cecco, Yant, Anzani, Lagumdzija, Chinenyeze e Balaso. La partenza di Catania sorprende i cucinieri, costretti a rincorrere. La Farmitalia gioca con entusiasmo e costringe Civitanova a diversi errori banali: Catania continua a correre e scappa via fino al 15-7 con Buchegger ed il solito Masulovic. I cucinieri si giocano le carte Nikolov e Zaytsev, ma l’inerzia della gara non muta: Catania continua a sbagliare pochissimo, Civitanova tira i remi in barca ed il primo set se lo aggiudicano i padroni di casa con irrisoria facilità sul 25-13. Nel secondo set la Lube riorganizza le idee, partendo subito forte con Yant, Lagumdzija e Chinenyeze (1-5). I biancorossi risultano molto più efficaci al servizio ed in attacco, prendendo velocemente margine. L’andamento della gara è totalmente ribaltato rispetto al primo set: la formazione Blengini gioca finalmente sul velluto ed in un amen pareggia i conti. Nei primi scambi del terzo set si prosegue sul punto a punto. L’equilibrio resta immutato per tutto l’arco del parziale: Buchegger guida i suoi sul 20-18, con Civitanova che si affida a Chinenyeze Zaytsev per non perdere terreno e risalire sul 23 pari. Anzani annulla il primo set point catanese, con l’esito che si protrae ai vantaggi: le due squadre si superano vicendevolmente ed annullano set-point a ripetizione, ma a prevalere è Catania con Buchegger sul 28-26. Con le spalle al muro, nel quarto set la Lube torna ad attaccare con più precisione. La squadra di Blengini fa velocemente il vuoto, mostrando il maggiore tasso tecnico di cui è dotata: Catania, questa volta, resta a distanza e la gara si protrae nel quinto e decisivo set (15-25). Nel tie-break a trascinare la Lube è un superlativo Nikolov, che si carica l’attacco dei cucinieri sulle spalle: Catania prova a vendere ancora cara la pelle, ma nelle azioni decisive sono i cucinieri ad avere la meglio e trovare l’allungo decisivo 9-12. Al resto ci pensa ancora Nikolov, spalleggiato da Chinenyeze e Lagumdzija, che permette a Civitanova di imporsi sul 10-15 ed avere la meglio in un’infinita maratona.