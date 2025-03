La Lube centra il sorpasso su Milano. Nikolov guida il ribaltone casalingo

CUCINE Lube Civitanova 3ALLIANZ Milano 1

Cucine Lube Civitanova: Chinenyeze 7, Boninfante 3, Nikolov 22, Lagumdzija 8, Podrascanin 4, Bottolo 16, Balaso (L), Gargiulo 2, Poriya, Orduna, Dirlic 8. N.E. Loeppky, Bisotto e Tenorio. All. Medei

Allianz Milano: Reggers 25, Schnitzer 7, Otsuka 8, Porro 1, Louati 14, Caneschi 9, Catania (L), Kaziyski 1, Barotto, Gardini, Larizza. N.E. Staforini, Zonta e Piano. All. Piazza

Arbitri: Cerra (Bo) e Lot (Tv)

Parziali: 25-23 (34’), 25-22 (32’), 21-25 (33’), 25-19 (29’)

Note: spettatori 2888; Lube battute sbagliate 14, ace 6, muri 9, ricezione 48% (17% perfetta), attacco 47; Allianz bs 21, ace 6, muri 9, 50% (21%), 45%.

L’avevamo invocato e sorpasso è stato: la Lube mette la freccia e ribalta la serie con Milano. Dopo il blitz di gara2, i biancorossi stavolta non sbagliano all’Eurosuole Forum e superano 3-1 l’Allianz cancellando anche la delusione di Challenge Cup. Gli avversari hanno ritrovato un alto livello ed hanno giocato tre set e mezzo a contatto, ma il team di Medei è stato più bravo nelle fasi salienti. Civitanova guidata da un Nikolov in grande spolvero e determinante nei finali. Mercoledì alle 20.30 gara4 a Milano, un’altra affermazione corsara per la Lube-pirata (coreografia della curva) significherebbe semifinale dove da ieri c’è Perugia.

Primo set. Piazza cambia il suo sestetto di partenza, non c’è Kaziyski, dentro Otsuka. La Lube scatta subito 9-5 ma Milano fa capire che non è quella di gara2 e aggancia a 10. Si lotta punto a punto fino all’errore al servizio ospite e al break targato Nikolov che spinge la Lube 24-22. Sempre lui fa 1-0 passando contro il muro a tre.

Secondo set. I due collettivi ridanno vita ad un continuo botta e risposta. In totale equilibrio si arriva alla volata. Milano si affida al suo bomber, Reggers, ma il belga prima si becca il muro di Bottolo, poi non passa e Nikolov, di seconda, la butta giù e dà il 2-0.

Terzo set. Stavolta Milano parte forte, avvio spronbattuto 1-5 e Lube costretta a rincorrere. Una rimonta che non si complterà mai, l’Allianz infatti giunge alla fase decisiva avanti 18-21. Reggers ora passa con continuità, per provare ad avvicinarsi i biancorossi forzano al servizio e proprio gli errori di Boninfante e Bottolo fanno allungare la sfida.

Quarto set. Medei va con Dirlic e Gargiulo, saltano i nervi a Louati che si becca un rosso. La Lube riongrazia del punto, poi Bottolo spara il servizio proprio sul francese ed è break 10-7. Diventa 15-10 ma Milano non ci sta e ricuce fino al 18-17. I biancorossi non perdono lucidità e mantengono il muso davanti, per il gran finale ci pensa sempre Nikolov. Il figlio d’arte prima fa 22-19 e poi mette in crisi la ricezione meneghina con la battuta. Otsuka attacca out e regala il match ball, chiude Dirlic.

Andrea Scoppa