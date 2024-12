La Lube chiude terza al giro di boa. In Coppa Italia la sfida è con Milano

In attesa delle gare del Mondiale per Club che scatta domani pomeriggio, la Lube ha appena concluso al terzo posto in classifica il girone di andata delle regular season di SuperLega. I biancorossi non hanno giocato, avendo anticipato il derby con la Yuasa Battery Grottazzolina, e ieri la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che era quarta e poteva teoricamente sorpassarli, è caduta – anche lei – sotto i colpi dell’armata Perugia.

Al PalaBarton è finita 3-2 e così la Sir Susa Vim, già campione d’inverno, è andata al giro di boa con 11 vittorie su 11 incontri! Perfetta. L’esito della sfida in Umbria ha dunque decretato i campioni d’Italia di Perugia primi con 30 punti, seconda Trento a 27, terza la Lube a 23 e quarti a pari merito Verona e Piacenza a 21, ma gli scaligeri hanno un miglior quoziente set. All’ora di cena poi l’Allianz Milano ha espugnato 1-3 il PalaPanini di Modena e così si è assicurata il 6° posto con 18 punti (mentre la Valsa Group di Giuliani ha girato solo ottava, scavalcati pure da Cisterna) e ciò significa che la sfida secca dei quarti di finale di Coppa Italia, da dentro o fuori, sarà Lube-Allianz. Un incredibile déjà-vu, perché accade per la terza volta nelle ultime 4 stagioni e la speranza è che, dopo tre eliminazioni di fila, due in casa sempre per mano di Milano (nel 2021 e 2022, identici ko 1-3), stavolta Civitanova possa tornare in Final Four. Si giocherà all’Eurosuole Forum il 29 dicembre, fischio d’inizio alle 18. Gli altri accoppiamenti sono Perugia-Modena; Trento-Cisterna e Verona-Piacenza. La Sir è detentrice del trofeo e la Final Four 2025 si giocherà nel weekend del 25 e 26 gennaio ancora una volta a Bologna. Intanto resta il terzo posto dei biancorossi ed è un gran risultato, seppur parziale. L’anno scorso la Lube aveva girato in quinta posizione con 19 punti, dunque il lavoro di coach Medei in panchina e di Balaso e compagni sul taraflex sta funzionando. La miglior risposta per il progetto giovane.

Nel frattempo da ieri la squadra è a Uberlandia. Ha raggiunto la città a nord ovest di Rio de Janeiro, che ospiterà l’edizione 2024 del Mondiale, dopo un viaggio complessivo durata ben 24 ore considerato anche lo scalo tecnico a San Paolo (non ha viaggiato assieme a Trento). Sul volo transoceanico, c’è stato pure lavoro per il medico sociale biancorosso Mariano Avio che ha soccorso una passeggera colta da malore.