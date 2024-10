La Lube difende il fortino Eurosuole. Vietato sbagliare contro Cisterna

Casa dolce casa. La Lube oggi torna finalmente a giocare nell’orario tradizionale delle 18 e si affida al suo Eurosuole Forum, palazzetto generatore di due vittorie su due incontri, per battere Cisterna nella quinta giornata e cancellare così la caduta di Verona. I biancorossi sono quinti in con sei punti, mentre gli ospiti si presentano ultimi con appena un punto, una classifica bruttissima ma che ha la giustificazione del calendario: Cisterna ha sfidato nell’ordine Trento, Verona, Piacenza e Perugia, proprio le prime quattro della graduatoria in regular season.

Coach Medei potrà contare sulla squadra al completo come effettivi, anche se Nikolov è lontano dalla migliore condizione, verrà utilizzato poco e gli verrà preferito in sestetto Bottolo. Gara speciale per Podrascanin che, dopo il debutto-ritorno di una settimana fa, vivrà la prima da biancorosso-bis davanti al pubblico amico. La Lube deve dare risposte positive nel fondamentale della ricezione, nonché mostrare una crescita nella tenuta mentale qualora e se le cose dovessero mettersi male (gravi i blackout avuti nelle prime due trasferte). Curiosità, finora Civitanova è la squadra che, assieme a Trento, ha subito meno muri.

Cisterna non vince all’Eurosuole Forum addirittura dai playoff del 2015, in realtà quella era Latina e pure l’attuale società è nata dalle ceneri di un’altra nell’estate del 2023. La dirigenza ha giustamente puntato sulla continuità dopo il nono posto appunto al primo anno. Confermato coach Falasca e rimasti ben nove elementi del roster, a partire dall’opposto Faure, francese che ha vinto l’ultima classifica dei bomber. Tra i giocatori migliori che sono stati tenuti dal club anche il centrale della nazionale serba Nedeljkovic e il veterano della regia Baranowicz. Tra le novità il libero Pace che era il secondo di Laurenzano a Trento e soprattutto il fresco ex Diamantini. Lube-Cisterna andrà in onda su Dazn oltre che, ovviamente, Volleyball Tv (martedì la sintesi su Video Tolentino). Alle 18 oggi anche uno spettacolare Trento-Perugia su Rai Sport.

Le probabili formazioni Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Loeppky; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Nikolov, Gargiulo, Davi Tenorio, Bisotto. Allenatore Medei.

Cisterna Volley: palleggiatore Baranowicz; opposto Faure; schiacciatori Ramon e Bayram; centrali Mazzone e Nedeljkovic; libero Pace. A disposizione Tosti, Fanizza, Finauri, Diamantini, Tarumi, Czerwinski, Rivas. Allenatore Falasca.