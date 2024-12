La Lube in casa è un caterpillar. Stritolata anche l’Allianz Milano

CUCINE LUBE

3

ALLIANZ MILANO

0

CUCINE LUBE : Gargiulo 6, Loeppky 14, Boninfante 4, Lagumdzija 13, Podrascanin 7, Bottolo 9, Balaso (L), Orduna, Poriya, Bisotto. N.E. Chinenyeze e Davi Tenorio. All. Medei.

ALLIANZ MILANO: Kaziyski 5, Reggers 18, Schnitzer 4, Porro 3, Loauti 3, Caneschi 5, Catania (L), Zonta, Barotto, Larizza 1, Gardini 1, Otsuka 1. N.E. Piano. All. Piazza Arbitri: Verrascina (Roma) e Cesare (Roma).

Parziali: 25-18 (28’), 25-20 (27’), 25-23 (28’).

Note: spettatori 2.091; Lube battute sbagliate 14, ace 5, muri 12, ricezione 38% (perfetta 16%), attacco 57%; Allianz bs 13, ace 6, muri 2, 44% (19%), 47%.

Che Lube! I biancorossi riprendono il campionato come l’avevano lasciato tre settimane fa, vale a dire vincendo tra le mura amiche. Il team di Medei, senza Nikolov e Dirlic febbricitanti (in panca Chinenyeze anche lui non al meglio), prolunga l’imbattibilità interna nella prima uscita del girone di ritorno e lo fa con un robusto 3-0 ai danni di Milano, non l’ultima arrivata. Sotto gli occhi di quel Herpe che segnò l’ultimo punto del primo Scudetto, gran prova corale di Civitanova, attentissima in difesa con un Balaso che avrebbe meritato l’Mvp (votato Loeppky) e senza pietà a muro dove ha maltratto 12-2 l’Allianz. La Lube si porta così a 26 punti ri-raggiunendo Piacenza che aveva giocato sabato. A Santo Stefano tappa a Monza, poi il 29 di nuovo Eurosuole Forum contro Milano ma per la Coppa Italia.

Primo set. Medei inizia con Gargiulo e Loeppky, in panca Chinenyeze e Nikolov. La Lube fa capire ai rivali che l’efficacia al servizio è stata ripristinata, gran turno di Lagumdzija e subito break 6-1. I biancorossi difendono forte e anche a muro si fanno valere: 15-8. L’Allianz rosicchia qualcosa e ha la palla del -2 ma Reggers non passa mai e la Lube vola 23-17 su un altro errore dell’opposto. L’omologo Lagumdzija invece passa due volte ed è 1-0.

Secondo set. Civitanova dà spettacolo in difesa, Balaso finisce praticamente addosso ai cronisti, in più gli ospiti sprecano le chance su scambi lunghi, quelle che farebbero morale. Piazza opera cambi (fuori un negativo Kaziyski, finirà con 5/15 e spazio all’ex Larizza), ma i suoi continuano ad attaccare male. La Lube se ne va 16-11 e come prima è Lagumdzija a prendersi la scena nel finale, suoi gli ultimi due attacchi.

Terzo set. Reggers inizia a far vedere perché è il 2° bomber di SuperLega, per la prima volta si procede punto a punto: 9-9. Col muro di Gargiulo e l’ace di Bottolo la Lube ri-allunga 20-16. Due ace di Porro e l’attacco out di Lagumdzija però stampano il primo vero sorpasso 21-22. A quel punto ecco il muro. Due block, di Podrascanin su Reggers e poi Loeppky su Louati danno il 24-22. Gargiulo va lungo al servizio, ancora il "Potke" chiude.