La Lube in casa non sbaglia un colpo. Anche Trento alza bandiera bianca

CUCINE LUBE

3

ITAS TRENTINO

1

CUCINE LUBE : Chinenyeze 8, Boninfante 4, Nikolov 22, Lagumdzija 5, Podrascanin 5, Bottolo 4, Balaso (L), Gargiulo, Khanzadeh, Loeppky 9, Dirlic 10, Orduna (L), Bisotto, Tenorio. All. Medei.

ITAS TRENTINO: Michieletto 26, Sbertoli 2, Pellacani 6, Rychlicki 12, Lavia 12, Gualberto 12, Laurenzano (L), Garcia 1, Bristot, Pesaresi (L), Magalini, Bartha Bela, Acquarone. All. Soli.

Arbitri: Cerra e Puecher.

Parziali: 25-23, 18-25, 25-22, 25-23.

Note: spettatori 3.403, incasso 38.455 euro. Durata set: 31’, 26’, 31’, 32’.

Non passa la capolista Trento nel "fortino" inespugnabile della Lube che chiude così senza sconfitte interne il girone di andata. Quella dei cucinieri è stata una bellissima vittoria che dà forza alla squadra in vista dei prossimi impegni internazionali. La sfida è stata intensa. Primo set molto equilibrato, punto a punto fino al 18 pari, poi le squadre provano ad allungare approfittando degli errori avversari, ma lo strappo è minimo, nessuno pravale. Si arriva così al 22-22, quando sul servizio di Boninfante l’arbitro fischia l’ace convinto che il corto servizio del giovane palleggiatore avesse toccato terra; invece il successivo video check chiesto dall’Itas lo smentisce. Si rigioca il punto e a portarsi in vantaggio, poi, è proprio Trento. Però la Lube è lì pronta ad approfittare di due errori consecutivi di Lavia: il primo in difesa, il secondo in attacco. Sul 24-23 chiude il parziale un diagonale di Nikolov che fa esplodere i tifosi biancorossi. Nel secondo set la formazione di Medei è meno efficace in battuta e consente un agevole cambio palla a Trento che riesce a concretizzare ben presto il vantaggio di sei punti. Entra Loeppky per Bottolo sul 15-21, c’è la fiammata di Nikolov al servizio che vale due punti (grazie anche a un muro del "Potke"), ma poi l’Itas chiude il conto con Michieletto (due punti) e l’ex di turno Rychlicki che firma il 18-25 con un pallonetto di pugno. La frazione di gioco successiva inizia seguendo gli stessi binari, così coach Medei cambia in corsa: dentro prima Loeppky per Bottolo, poi Dirlic per Lagumdzija. Sul 13-16 la svolta, grazie a un parziale di 3-0 che riporta in parità il match. Il cambio palla diventa fluido, il servizio più pericoloso e così, dopo il 18-18 firmato dal giovane Pellacani (titolare al posto dell’infortunato centrale Kozamernik), la Lube prende il largo sospinta dai nuovi ingressi in campo. Nel quarto set i cucinieri riavvolgono il filo e replicano il primo parziale: sembra una "fotocopia", anche se cambiano alcuni protagonisti. Dirlic e Loeppky danno equilibrio in ricezione e sulle palle difficili; ed è proprio il martello canadese a mettere giù l’ultimo pallone, dopo un ace di Nikolov, Mvp della partita.