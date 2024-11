La Lube in casa non sbaglia un colpo. Strapazzata Modena in tre set

Cucine Lube Civitanova

3

Valsa Group Modena

0

CUCINE LUBE : Chinenyeze 6, Gargiulo, Loeppky, Orduna ne, Bisotto (L) ne, Balaso (L), Boninfante 1, Poriya 2, Nikolov 15, Lagumdzija 17, Dirlic ne, Podrascanin 6, Bottolo 11, Tenorio ne. All. Medei.

VALSA GROUP MODENA: Massari 2, Meijs, Mati, Sanguinetti 8, Stankovic ne, Davyskiba 6, Gollini (L), De Cecco, Anzani 2, Buchegger 8, Federici (L), Rinaldi. All. Giuliani.

Arbitri: Carcione (RM) e Simbari (MI).

Parziali: 25-11 (21’), 25-17 (26’), 25-20 (34’).

Note: spettatori 2.720; Lube battute sbagliate 14, ace 16, muri 9, attacco 52%, ricezione 50% (32%). Modena bs 12, ace: 0, muri: 2, attacco 41%, ricezione 32% (17%).

La Lube fa valere la legge dell’Eurosuole Forum e annienta con un 3-0 stile massacro le velleità di Modena. Il gruppo di Medei fa 5 su 5 nel suo palazzetto e rende a dir poco traumatico il ritorno a casa di Giuliani, ex e settempedano doc. Dopo il 3-0 su Piacenza serviva la riprova che Civitanova avesse compiuto una sorta di svolta e appunto... Incredibile la prova al servizio, la Lube ha ridicolizzato Modena nel primo set con la bellezza di 7 ace, 16 in totale. Questi i meriti dei biancorossi che approfittano inoltre del ko di Piacenza per portarsi a -1 dal terzo posto. Male male male Modena. I gialloblu dei tanti ex (De Cecco e Anzani premiati prima della gara, non è entrato Stankovic) sono stati bruttissimi, specie in ricezione, ma non hanno nemmeno saputo replicare con altri armi, tanto da finire con 2 muri appena e addirittura zero ace! La Valsa viene così raggiunta da Cisterna all’ottavo posto.

Primo set. Si gioca con gli atleti dell’Anthropos sugli spalti e si capisce subito come sarà il match. La Lube infatti se ne va presto 10-3 a suon di ace e Giuliani prova a svegliare i suoi con time-out a raffica. Niente da fare. Sul 16-8 toglie Gutierrez per Davyskiba che però si becca istantaneamente 2 ace. Chiude Poriya che entra e piazza altri 2 ace ed è 25-11 imbarazzante.

Secondo set. Ancora ace, più altri muri, Civitanova scappa via nuovamente fino al 16-7. Gli emiliani accorciano un po’, quindi il finale se lo prende Bottolo che affossa i gialloblù.

Terzo set. Nonostante un curioso punto di petto di Anzani difesa su pipe di Bottolo (i due si sono stuzzicati talvolta), la Lube continua a far vedere la targa agli emiliani. Mostruosa la differenza in battuta, fondamentale che vede Modena fare 6 errori. Gli ospiti evitano la Caporetto totale agguantando la parità a 19 e allora come prima è il servizio a riportare avanti Civitanova, stavolta Nikolov piazza 2 ace su Massari e Buchegger. Il traguardo è vicino, Davyskiba manda fuori dai 9 metri, poi sbaglia una ricezione facile e Bottolo fa game, set and match.