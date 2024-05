La Lube pronta a ripartire: "Loeppky un bel colpo"

A parte un centrale, unico mister X, la Lube 2024-2025, quella del Medei-bis, sembra fatta. In attesa delle ufficialità dei primi acquisti, quasi certamente in settimana, il dg Giuseppe Cormio al Carlino fornisce comunque risposte che confermano (Loeppky e non solo) i nostri articoli di mercato e inoltre spiega alcune situazioni.

Direttore, sabato avete comunicato la conferma di Bisotto che era in prestito da Cuneo…

"Nella fase finale, in un momento di difficoltà di Balaso, Bisotto lo ha sostituito degnamente più volte e ci ha convinto di essere un atleta da Lube guadagnandosi la proposta di un contratto biennale. Con le nuove norme dal primo gennaio i giocatori possono svincolarsi un po’ come nel calcio, Bisotto ha fatto questa richiesta e ce lo terremo per altri due anni riconoscendo a Cuneo il premio di formazione".

Finora c’erano state solo uscite, entrambe in direzione Modena…

"Su Anzani voglio specificare che ci ha chiesto la cessione sotto la gestione di Giannini. Io non ci pensavo a questa possibilità ma purtroppo ha dovuto fare i conti con esigenze familiari e quindi voleva avvicinarsi al nord".

Deluso invece da De Cecco che aveva rinnovato fino al 2026 e che era capitano?

"Per me Luciano è il palleggiatore più forte e quello che ti fa maggiormente godere questo sport. Recentemente però ci eravamo parlati e aveva detto di non credere più ad alcune soluzioni, non si fidava più del primo violino. A quel punto non puoi cambiare tutta l’orchestra, abbiamo cambiato il direttore. Inoltre dovevamo risolvere la situazione italiani/stranieri e potevamo farlo solo con un opposto italiano spacca partite che in giro non c’è, oppure puntare sulla regia. So che il nome circolato (Boninfante) fa storcere il naso a qualcuno, ma noi ci vediamo il talento del gran giocatore. Bisogna puntare sui giovani perché poi ti ritrovi gli Sbertoli o Porro".

Intanto lo schiacciatore iraniano Poria si è auto annunciato…

"Ad oggi non abbiamo confermato quello che era un accordo pre-contrattuale perché bisogna fare chiarezza sulle procure dell’atleta. È vero comunque che ci interessa perché un 2004 già nel giro della nazionale".

Nel ruolo, più certezze su Loeppky, il canadese protagonista a Monza sarà biancorosso…

"Credo di poter dire che è stato un colpo ben assestato perché eravamo a febbraio e Yant aveva ricevuto un’offerta irrinunciabili da San Pietroburgo (ingaggio triplicato ndc). Abbiamo puntato e scommesso su Loeppky che in effetti è emerso a Monza".

In passato è circolato il nome di Herrera, a noi comunque risulta tutto fatto anche per Dirlic. Ma insieme a Lagumdzija?

"Adis è confermato al 100%. Su Herrera non c’era nulla, su Dirlic vediamo. E’ un buon giocatore, due anni fa è stato secondo cannoniere di SuperLega. Posso solo dirti che il secondo opposto sarà straniero".

Così come il quarto centrale? "Sarà l’ultimo dei tasselli. Sarà giovane, per il resto stiamo valutando".

Andrea Scoppa