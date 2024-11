La Lube punta al poker. Derby in casa Boninfante

A caccia della quarta sognando di lasciare il quarto. La Lube è di scena a Taranto oggi, ore 18, per la 9° giornata di andata di SuperLega e i biancorossi puntano al 4° successo di fila. L’eventuale poker contro i pugliesi, penultimi, potrebbe significare abbandonare la quarta posizione ed andare ad impossessarsi del gradino più basso del podio. Civitanova infatti si presenta al PalaMazzola con 16 punti mentre Piacenza è avanti appena una lunghezza, ma gli emiliani hanno la difficile trasferta di Verona. Il terzo posto e la possibilità di consolidare il fattore campo per i quarti di Coppa Italia sono motivi in più per la Lube per acciuffare quell’affermazione esterna sempre sfuggita in campionato. All’interno del match anche il suggestivo derby in famiglia con protagonisti Mattia Boninfante e suo padre Dante, ex regista di grande talento e coach degli ionici alla prima esperienza in A1 (coadiuvato da Samuele Papi). Il baby biancorosso, in uno splendido periodo, dovrà gestire le inevitabili emozioni. Curiosità per le scelte di Medei che di fatto ha tutti in salute, unico dubbio Bisotto. Il vice Balaso mercoledì non stava benissimo tanto che non è entrato. Interessante capire soprattutto quali saranno gli schiacciatori titolari, perchè Bottolo ha sempre giocato ed ha prodotto pure performance niente male, ma Nikolov sta tornando lui dopo le prime settimane out e anche Loeppky ha smaltito il fastidio muscolare. Su chi punterà Medei? Classifica e precedenti (vinte 17 sfide su 20) indicano Civitanova quale favorita per il blitz, ma attenzione perchè la Gioiella Prisma non è il Karlovarsko di mercoledì in Challenge. Al quarto anno di fila in A1, i salentini penultimi con 7 punti assieme a Monza, +5 su Grottazzolina che sarà avversaria mercoledì della Lube a Porto San Giorgio, sono incappati in un brutto scivolone a Cisterna ed hanno stimoli extra per rifarsi. Nuovo capitano è Lanza, tra i giocatori più noti occhio all’opposto Gironi e al centrale D’Heer, ex Trento. Per non dimenticare l’arbitro pugliese Federica De Luca, scomparsa nel 2016, le due squadre osserveranno un minuto di silenzio ed entreranno in campo con un simbolico baffo rosso sulla guancia. Sarà anche consegnato un mazzo di fiori ai genitori della De Luca. Le probabili formazioni. Gioiella Prisma Taranto: palleggiatore Zimmermann; opposto Gironi; schiacciatori Lanza e Hofer; centrali Alonso e D’Heer; libero Rizzi. A disposizione Santangelo, Held, Alletti, Paglialunga, Luzzi, Balestra, Fevereiro. All. Boninfante Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Gargiulo, Davi Tenorio, Bisotto. All. Medei