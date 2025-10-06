La Lube ritorna al completo. Ecco Balaso, Nikolov e Bottolo

A due settimane dal via dell’81esimo campionato di A1, ecco la Lube al completo. Dopo i rientri di Poriya e Gargiulo, più gli arrivi di Kukartsev e D’heer, oggi sono attesi all’Eurosuole Forum tre grandi protagonisti del Mondiale terminato con la conferma iridata dell’Italia ai danni della Bulgaria. In giornata infatti dovrebbero aggregarsi Balaso, Nikolov (entrambi nel sestetto ideale, Alex anche capocannoniere della kermesse) e Bottolo che ha deciso la finalissima a suon di ace. Gargiulo, in panchina nell’ultimo atto ma quasi sempre titolare nelle Filippine, è invece già a Civitanova e sabato è spuntato a sorpresa durante la conferenza stampa di presentazione di partnership commerciali. Con la medaglia d’oro al collo ha dichiarato: "E’ stata una emozione fortissima. Devo ringraziare chi ha creduto in me ma anche chi non credeva in me, perché m’ha dato la spinta per provare a fare qualcosa di importante. Sentivo il bisogno di essere qui, ho fatto venire i miei genitori proprio per fare festa con la Lube". Adesso sì che coach Medei ha la rosa piena a disposizione. Da oggi potrà allenare i 14 effettivi e sicuramente li vedremo in campo tra sabato e domenica nella seconda edizione della Jesi Volley Cup, quadrangolare con Allianz Milano, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Yuasa Battery. Proprio contro i cugini sabato la Lube ha chiuso le amichevoli interne. Davanti a 700 spettatori, ha riscattato il ko di mercoledì al PalaSavelli superando 3-1 il team di Ortenzi. I vice campioni d’Italia hanno iniziato male perdendo il primo set, poi sono cresciuti in ogni fondamentale, specie in attacco e a muro, ed hanno vinto in scioltezza. In miglioramento anche Podrascanin. Per lui prima volta all’Eurosuole Forum in questa pre-season, dopo settimane di lavoro differenziato a seguito dell’operazione di meniscectomia selettiva del menisco mediale e di pulizia del ginocchio sinistro. "Finalmente sono tornato a giocare davanti ai miei tifosi – ha affermato il Potke- erano passati cinque mesi da quando avevo fatto l’ultima partita al palas, onestamente mi mancava. Dobbiamo ancora sistemare tanto per giocare come vogliamo e il tempo è poco, però per fortuna da lunedì saremo al completo. Alzeremo il livello. L’anno scorso nel nostro campo eravamo quasi imbattibili. Abbiamo un’altra bella rosa e vogliamo rivivere le stesse emozioni".

Andrea Scoppa