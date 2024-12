La Lube ritrova il campionato. Arriva Milano nel fortino Eurosuole

Scatta oggi il trittico lombardo di fine anno per la Lube, impegnata alle 18 contro l’Allianz Milano all’Eurosuole Forum in un match valido per la seconda giornata di ritorno di SuperLega. Sarà l’ultimo test prima di Natale e come detto il primo di tre di fila contro formazioni della Lombardia, perché poi a Santo Stefano i biancorossi avranno la trasferta a Monza ed il 29 torneranno a Civitanova per affrontare ancora Milano per l’importantissima gara secca che vale il pass per la Final Four di Coppa Italia.

Il collettivo del coach Gianpaolo Medei torna a giocare per il campionato dopo tre settimane esatte, reduce dall’esperienza non esaltante al Mondiale per Club in Brasile e dal comodo 3-1 con cui giovedì si è sbarazzato dei serbi del Topola raggiungendo i quarti di finale di Challenge Cup. Oggi l’avversario è ben più complicato, perché Milano nonostante le partenze di due artefici dell’eccellente terzo posto della scorsa stagione, vale a dire Yuki Ishikawa e Austin Loser, rimane una squadra di valore. I meneghini si presentano contro la Lube con due punti in meno in classifica anche se con una gara giocata in più e già all’andata hanno dato una delusione a Civitanova (senza Alex Nikolov e Marko Podrascanin) superandola 3-0.

Coach Piazza, sempre più istituzione per il club, continua ad infondere il suo marchio fatto di muro granitico e soprattutto tanta difesa e pazienza nell’attacco. In più Milano, alla prima di tre trasferte di fila, può contare sui colpi dell’opposto Reggers, secondo bomber del campionato, sulla qualità nel dirigere il gioco del giovane Porro e mai sottovalutare un campione come Kaziyski – ormai a fine carriera e spesso entrato dalla panchina – ma pur sempre un fuoriclasse.

Dall’altra parte della rete troverà quel Nikolov connazionale bulgaro ed omologo, che sogna di emularne la stellare carriera. A parte Petar Dirlic che viene da qualche giorno di febbre, Medei ha tutti a disposizione ed in buono stato. Giovedì si è permesso il lusso di far riposare Marko Podrascanin e Barthélémy Chinenyeze più Mattia Bottolo: schiererà i tre titolari o Eric Loeppky gli ha fatto cambiare idea? La Lube ha chiuso imbattuta il girone d’andata tra le mura amiche e vuole finirci l’anno. Per riuscirci dovrà però fare bene in battuta, fondamentale che la vede come seconda miglior squadra del campionato dopo Perugia e che invece è completamente mancato al Mondiale per Club in Brasile.

Le probabili formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Chinenyeze e Podrascanin; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Davi Tenorio, Gargiulo, Bisotto. Allenatore: Medei.

Allianz Milano: palleggiatore Porro; opposto Reggers; schiacciatori Louati e Kaziyski; centrali Caneschi e Schnitzer; libero Catania. A disposizione Zonta, Barotto, Gardini, Otskuka, Piano, Larizza, Staforini. Allenatore: Piazza.