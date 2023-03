La Lube si allarga: nuovi spazi per 50 addetti

Una nuova unità produttiva, vicina allo stabilimento esistente, dedicata all’ideazione, alla produzione e alla spedizione di mobili da cucina, per il living e armadi per il mercato estero. Un investimento di oltre 40 milioni di euro, che avrà un impatto occupazionale di oltre cinquanta unità. È il progetto a cui sta lavorando il Gruppo Lube, a Treia. Il 2023 per l’azienda è iniziato con un andamento positivo; nei primi due mesi ha registrato un +5% rispetto allo stesso periodo del 2022, un anno importante dal punto di vista commerciale ed economico, che ha visto il fatturato crescere del 10% e arrivare a 272 milioni di euro, insieme all’apertura del 600° store monomarca a insegna Lube e Creo. Venerdì scorso lo stabilimento è stato visitato dal presidente della Regione Francesco Acquaroli e dal commissario per la ricostruzione Guido Castelli. Un incontro con la proprietà e la direzione della storica azienda marchigiana per parlare di made in Italy in un contesto molto particolare per l’economia, "in cui il Gruppo Lube continua ad essere vicino ai consumatori rispondendo prima all’inflazione con politiche di abbassaprezzo e ora al trend dei tassi di interesse in aumento con un’iniziativa che prevede finanziamenti ad interessi zero", spiegano dall’azienda. Il governatore Acquaroli e il senatore Castelli hanno sottolineato il "ruolo trainante di Lube come leader nel mercato e negli investimenti, avendo dato luogo negli anni ad una politica di continua crescita ed espansione produttiva puntando sempre l’attenzione sull’innovazione e sulla tecnologia". All’impiego di 40 milioni per la nuova unità produttiva, si aggiungono infatti tutti gli investimenti che coinvolgono l’automazione e la digitalizzazione a 360 gradi, come l’ultimazione del nuovo magazzino automatico per complessivi 18 milioni di euro previsti per il 2023, che si aggiungono ai 14 milioni di euro di investimenti produttivi dello scorso anno. "Sviluppo, investimenti produttivi e commerciali e forte attenzione al mercato e ai consumi: sono questi i pilastri del successo di Gruppo Lube, leader del mercato cucine ed eccellenza del territorio marchigiano – commenta la proprietà (nella foto l’ad Fabio Giulianelli) –. Azioni concrete che vogliono dare un segnale forte all’economia e al mondo politico, oltre che far sentire la propria vicinanza alla clientela".