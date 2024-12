La Lube va a sbattere contro Trento. Oggi la "finalina" con gli iraniani

TRENTINO ITAS

3

CUCINE LUBE CIVITANOVA

0

TRENTINO ITAS: Michieletto 13, Sbertoli 1, Pellacani 4, Rychlicki 12, Lavia 11, Flavio 10, Laurenzano (L), Garcia, Bristot. N.E. Pesaresi, Magalini, Bartha, Acquarone. All. Soli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 7, Boninfante 3, Nikolov 10, Lagumdzija 8, Podrascanin 2, Bottolo 6, Balaso (L), Gargiulo 2, Loeppky 4, Orduna, Poriya, Dirlic. N.E. Bisotto e Davi Tenorio. All. Medei.

Arbitri: Carbajal Mozzo (Uru), Mahaven (Usa).

Parziali: 25-20 (26’), 28-26 (31’), 25-19 (24’).

Note: Trentino bs 16, ace 1, muri 9, ricezione 62% (perfetta 28%), attacco 49%; Lube bs 20, ace 0, muri 5, 48% (27%), 38%.

Troppa Itas per la Lube. La semifinale italiana del Mondiale è di Trento che mette al tappeto 3-0 Civitanova e oggi a Uberlandia giocherà per conquistare la kermesse iridata. Alle 18.30 sarà duello tra i club che più l’hanno vinta, con il Sada Cruzeiro che cercherà il 5° sigillo (ultimo nel 2021 contro la Lube), mentre Trento andrà a caccia del 6° per incrementare il suo primato. E per fare una storica doppietta dopo la Champions. È stato un 51° compleanno amaro per coach Medei, la giovane Lube ha avuto un ottimo Balaso, ma hanno steccato i martelli, più di tutti Lagumdzija (32%). Tantissimi i 27 errori e peccato per il secondo set, sempre condotto e perso in volata. Resta giusto la medaglia di bronzo, in palio alle 15 (diretta su Vbtv e Dazn) contro gli iraniani del Foolad Sirjan che nel girone avevano avuto la meglio 3-2. In tutte le altre partecipazioni al Mondiale, la Lube aveva sempre conquistato la finalissima.

Primo set. Medei premia di nuovo Bottolo, dall’altra parte sempre out Kozamernik, al suo posto il baby Pellacani. La Lube inizia faticando contro il muro, l’ex Podrascanin comunque evita il -5 e su un paio di regali di Pellacani ecco l’aggancio a 7. I biancorossi però non riusciranno mai a mettere il naso davanti, complicI anche grandi difese trentine. Nikolov va lungo di pipe e ancora lui viene murato da Sbertoli: 21-16. Il parziale è andato, lo chiude l’ex Rychlicki.

Secondo set. Proprio Kamil attacca largo e favorisce il 9-6. I due team sbagliano un sacco di battute e Civitanova stavolta è sempre davanti fino a 22, quando Balaso salva l’impossibile ma Flavio impatta. Nikolov non passa, Lavia sì di seconda e sul 24-23 primo vantaggio gialloblu. Chinenyeze annulla e a sorpresa è Boninfante, di muro, a ri-annullare su Michieletto. Al 4° tentativo però Trento esulta dopo l’attacco lungo di Bottolo.

Terzo set. Il colpo è duro, Medei va senza Podrascanin e inserisce pure Loeppky che si becca il block di Lavia per il -2. Diventa 11-8 quando Michieletto mura Nikolov. Si mette male perchè Lagumdzija prima pesta la linea, poi attacca fuori: 16-11. Arriva pure l’ace di Michieletto, primo per entrambi i team, dolomitici a +6 e ormai in finale. Rychlicki butta giù il 24-19, quindi Lavia stampa il muro su Loeppky.

Andrea Scoppa