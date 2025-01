La Lube vince finalmente anche in trasferta. Prova autoritaria e bottino pieno in terra laziale

Cisterna Volley 0 Lube Civitanova 3

CISTERNA VOLLEY: Fanizza, Finauri, Ramon 7, Pace, Tarumi, Tosti, Faure 10, Diamantini 1, Czerwinski, Baranowicz 1, Mazzone 7, Rivas, Bayram 5, Nedeljkovic 5. All. Falasca

LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 7, Gargiulo, Loepkky, Orduna ne, Bisotto ne, Balaso, Boninfante 3, Hossein, Nikolov 14, Lagumdzija 15, Dirlic ne, Podrascanin 5, Bottolo 13, Tenorio ne. All. Medei

Arbitri: Canessa e Cappello

Parziali: 23-25, 20-25, 17-25

Una Lube Civitanova spietata conquista la vittoria sul campo del Cisterna Volley riuscendo a trovare nei finali di set il cinismo necessario per piegare i laziali.

Avvio all’insegna dell’equilibrio con Podrascanin che si fa vedere sia in attacco che a muro. Cisterna risponde, Mazzone piazza il muro che riporta i laziali in vantaggio 6-5. Il primo set sembra non sbloccarsi con la squadra di Medei che non riesce a trovare buone soluzioni in difesa. Lagumdzija e Nikolov sono efficaci in attacco ma a metà parziale il punteggio è ancora in parità a quota 14. A rompere per prima la situazione di stallo è la Lube con l’ace di Lagumdzija (15-17). Sembra la fuga decisiva per la Lube ma la formazione lazza risponde subito e con Ramon e l’ace di Baranowicz si riporta in parità a quota 21. E’ ancora il solito Lagumdzija a dare alla Lube il break decisivo con il primo parziale che si chiude con l’errore in attacco di Faure (23-25).

Il ko nel primo set non demoralizza la formazione di Falasca che alla ripresa del gioco continua a giocare la sua partita fatta di grande ordine, Chinenyeze prova a iscriversi al match mettendo giù il pallone del 5-5 e l’attacco di Bottolo vale il primo vantaggio esterno (5-6). Come nel primo set, anche questo parziale prosegue sui binari dell’equilibrio. E’ ancora una volta la Lube a rompere per prima questa situazione con Bottolo: 9-12. Cisterna non molla la presa e si porta a contatto con Faure. Ma Civianova riesce ancora ad allungare con Nikolov (16-19) e a tenere il vantaggio grazie al muro di Podrascanin (17-20). Il tentativo di rimonta di Cisterna non dà i frutti sperati coi padroni di casa che cedono anche il secondo set col punteggio di 20-25.

Il terzo set comincia sulla stessa falsariga dei primi due con Cisterna che riesce a rispondere a tutti i tentativi di fuga di Civitanova, i padroni di casa riescono a rimanere attaccati fino all’8 pari. Poi un muro di Podrascanin permette ai marchigiani di provare il primo mini allungo sull’8-10. Civitanova sente che è il momento giusto per provare il massimo sforzo e chiudere il match ma l’allungo decisivo arriva solo con l’attacco di Nikolov che vale il 17-21. Stavolta i padroni di casa non riescono a opporre resistenza e la Lube conquista il set e la partita con il punteggio di 17-25.