La Lube vuole continuare a correre. A Piacenza sfida per il terzo posto

Due settimane dopo il gran successo su Perugia, la Lube torna a giocare in SuperLega. Alle 16, con diretta anche su RaiPlay, Civitanova è di scena a Piacenza per la 7ª di ritorno di regular season, un match che è scontro diretto. In classifica infatti la Gas Sales Bluenergy è quarta con 35 punti e i biancorossi terzi a 36, insomma ci si gioca la certezza del fattore campo nei quarti playoff. L’eventuale blitz avrebbe un peso specifico notevole considerando che la Lube deve recuperare la trasferta di Padova (20/2) e che Piacenza ha un calendario micidiale davanti dovendosela vedere con Trento, Verona e Perugia.

Per Balaso e soci sarà la prima di due gare esterne in Emilia, perché tra una settimana si scenderà in campo al PalaPanini. La Lube giunge al match in un momento di forma straripante, il periodo più bello della stagione. Reduce dalla conquista della Coppa Italia e poi del pass per la semifinale di Challenge Cup, Civitanova cavalca ben 8 vittorie di fila stagionali, 4 in campionato ed è diventata la squadra più forte d’Italia per muri/set e pure per percentuale d’attacco col 51.9%. Ah... ha la cabala dalla sua visto che a Piacenza ha giocato 8 volte e vi ha sempre festeggiato, una bestia nera! Coach Medei ha tutti disponibili e alcuni ballottaggi, in particolare tra gli schiacciatori e i centrali. Nel weekend della final four (e contro la Sir) ha puntato su Bottolo e Loeppky con Nikolov in panca ma tutti stanno benissimo, in mezzo è andato con Chinenyeze e Gargiulo. Difficile però rinunciare ad un top dei muri come Podrascanin contro gli attaccanti emiliani, vedere il "Potke" contro l’ex Simon significherà ammirare due centrali stagionati ma che per anni hanno rappresentato il top della SuperLega e probabilmente al mondo. All’andata è finita 3-0 per la Lube ma non era la vera Piacenza, priva proprio delle battute e dei colpi di Simon, nonché del mancino Kovacevic. Forse i tifosi non hanno mai visto davvero la vera Piacenza. Nonostante tanti big – oltre ai citati anche Brizard, Romanò, Galassi, Scanferla e quel Maar spesso giustiziere della Lube –, il team di Anastasi non ha trovato la continuità di Perugia e Trento e in Coppa Italia è uscito ai quarti. Nell’ultimo turno ha subito il primo stop del girone di ritorno, cadendo 3-2 a Milano (era avanti 0-2).

Probabili formazioni

Gas Sales Bluenergy Piacenza: palleggiatore Brizard; opposto Romanò; schiacciatori Maar e Kovacevic; centrali Galassi e Simon; libero Scanferla. A disposizione Salsi, Bovolenta, Andringa, Mandiraci, Ricci, Gueye, Loreti. All. Anastasi.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Loeppky; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Nikolov, Gargiulo, Tenorio, Bisotto. All. Medei.