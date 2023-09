La ludopatia al centro del dibattito a Civitanova: Pd al 'Cinciallegra'

La ludopatia e la nuova legge varata dalla Regione sul gioco d’azzardo al centro di un incontro che il Pd, nell’ambito della festa provinciale de l’Unità, organizza a Civitanova giovedì 14 settembre. L’appuntamento è alla Cinciallegra (ciclabile del Castellaro alle 21.30) con un incontro dal titolo ‘Dalla Regione Marche una legge che favorisce il gioco d’azzardo’. Previsti interventi di Luciano Squillaci, presidente della Federazione italiana delle comunità terapeutiche, don Armando Zappolini, portavoce del progetto Mettiamoci in Gioco, Giulio Silenzi dell’Assemblea nazionale del Pd, che ripercorrerà la storia della mega sala slot di via Pellico a Civitanova, Francesco Micucci capogruppo del Pd a Civitanova ed estensore della legge 32017 che la giunta di Francesco Acquaroli ha di recente modificato, Romano Carancini consigliere regionale Pd, la segretaria del Pd di Civitanova Lidia lezzi e il sindaco di Monte San giusto, Andrea Gentili. Una iniziativa in scia all’impegno del Pd di Civitanova per contrastare l’apertura della sala slot di via Silvio Pellico da parte della giunta di Civitanova e per denunciare gli effetti della nuova legge varata dalla Regione, che ha allentato alcuni paletti in relazione all’apertura delle sale slot e ad altri aspetti della lotta alla lodopatia. Durante la serata verrà portata avanti la raccolta firme per il salario minimo e per la campagna del 2×1000.