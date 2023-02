La ludoteca "La Tenda" potenzia i servizi: nasce il doposcuola

E’ partito ieri il progetto "Doposcuola, insieme si migliora", rivolto agli alunni della scuola elementare nell’istituto comprensivo Medi di Porto Recanati. L’iniziativa è partita dall’amministrazione comunale, che ha voluto un potenziamento delle attività della ludoteca "La Tenda", grazie ai fondi erogati dall’Ambito territoriale sociale XVI. Così è nato il progetto del doposcuola, che ora proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico. "Le attività consisteranno nello svolgimento di corsi di recupero e potenziamento di tutte le discipline scolastiche per minori frequentanti la scuola elementare (dai 6 ai 10 anni) – si legge in una nota del Comune –. Per prendere parte ai corsi, i genitori degli alunni dovranno prima interfacciarsi con le proprie insegnanti dell’istituto comprensivo Medi, mentre le attività saranno poi gestite da due operatrici della cooperativa ‘Il Faro’, che gestisce la ludoteca ‘La Tenda’. Le lezioni si svolgeranno in due aule del comprensorio scolastico per permettere una maggiore fruibilità del servizio e per questo l’amministrazione comunale ringrazia il dirigente scolastico Corrado Del Buono per la disponibilità dimostrata. Il servizio sarà attivo nei giorni di martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 17.30". L’assessore ai Servizi sociali, Sonia Alessandrini, aggiunge che "si tratta della continuazione del progetto doposcuola, iniziato alle casette Sae dell’Hotel House. Ora saranno 20 i bimbi coinvolti, che verranno aiutati nel fare i compiti da due educatrici".