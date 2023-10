La macelleria nel container: "Qui per dare un servizio"

"Viviamo in un container di 40 metri quadrati da sei anni ormai. D’estate è troppo caldo e d’inverno troppo freddo". Nicoletta Lucarini, della Fattoria Lucarini, azienda agricola di Pieve Torina, abitava nella frazione di Casavecchia: quando ci sono state le scosse, quel 26 ottobre di 7 anni fa, "la nostra casa ci è crollata addosso. Abbiamo vissuto un incubo. Specialmente con la scossa più grande, quella delle 21, è stato come se fosse esplosa una bomba, è venuto giù tutto il paese". Nicoletta ricorda quei momenti drammatici, che ha ancora ben impressi negli occhi e nella mente: "Ci siamo riparati sotto il tavolo, poi siamo usciti di casa, ma non è stato facile, mio padre aveva l’ossigeno, era scalzo e in pigiama. Mio padre, poi, è morto nel container". Nicoletta porta avanti la sua attività da una vita: "Siamo tre sorelle, abbiamo aperto la nostra azienda agricola biologica nel 1993, all’inizio andavamo avanti con il punto vendita di Casavecchia, che oggi c’è ancora. Ora stiamo anche qui in paese (la piccola macelleria si trova in un container) più che altro per mettere a disposizione un servizio, altrimenti non avrebbe senso, non ci tiriamo fuori nemmeno uno stipendio alla fine del mese – sottolinea Lucarini –. La gente viene perché ci conosce, certo è un sacrificio, lo facciamo solo per il nostro paese". "Non so se sia possibile un ritorno alla normalità – il pensiero di Lucarini –, tanti che hanno traslocato altrove non si trasferiranno di nuovo qui".

Maurizio Giovannini invece aveva il negozio "Fruttilandia" a Muccia, vicino al Cacciatore: "Prima del sisma l’attività dava da mangiare a 4 famiglie, adesso a una famiglia soltanto. Solo il turismo ci può salvare. Ma sarà difficile che si riparta finché non ci saranno le strutture ricettive. Il sindaco ha avuto delle bellissime idee, parlo della piscina o del percorso delle acque, ad esempio, da queste parti è sempre pieno di gente e i bar lavorano, però, se non c’è un albergo, i turisti restano un giorno e se ne vanno. Bisogna correre ai ripari. E servono anche incentivi da parte della Regione per far partire le attività".

Chiara Gabrielli