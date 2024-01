La Maceratese ci crede. Ma l’Urbania non molla

Maceratese

Urbania

MACERATESE: Gagliardini 6 , Iulitti 6,5 , Luciani 6 (1’ s.t. Martedì 6), Strano 6,5 , Sensi 6 , Pagliari 6 , Tortelli 6,5 , Gomis 7 , Minnozzi 7 (33’ s.t. Massei 6), Di Ruocco 6 (33’ s.t. Damiano 6), D’Ercole 6 (1’ s.t. Cirulli 6). A disp: Amico, Garbuglia, Nicolosi, Vittorini, Compagnucci. All. Pagliari 6.

URBANIA: Urbietis 6, Aluigi 6 , Salvi 5,5 (27’ s.t. Sema 6), Dal Compare 6,5, Marengo 5,5 (25’ s.t. Paszynski 6), Mistura 6, Nouri 6,5 , Carnesecchi 6, Nunez 6,5 (43’ s.t. Giovanelli S.V) , Catani 6,5, Zingaretti 5,5 (11’ s.t. Cantucci 6). A disp: Stafoggia, Sacchi, Temellini, Franca, Lani, Giovannelli. All. Omiccioli 6.

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Reti: Minnozzi (M) 39’ p.t., Dal Compare (U) 40’ s.t.

Note: ammoniti Dal Compare, Carnesecchi, Luciani, Cirulli, Salvi, Tortelli, Damiano. Angoli 2-2. Recupero: 2’ p.t., 5’ s.t. Spettatori: 400 circa

Primo tempo a ritmi molto bassi, con entrambe le squadre che non riescono a sviluppare trame di gioco pulite. La prima vera occasione arriva soltanto al 33’ per l’Urbania, con un tiro di Dal Compare che non inquadra lo specchio. La Maceratese riesce al 39’ a conquistare un calcio di rigore grazie a Gomis che in area viene travolto da Carnesecchi con l’arbitro che indica il dischetto. Minnozzi spiazza Urbietis e porta in vantaggio i padroni di casa.

Nella ripresa il primo squillo è dei padroni di casa con il destro del neo entrato Cirulli con Urbietis che alza in calcio d’angolo. Risponde l’Urbania al 18’ con la conclusione di Nouri alta sopra la traversa. Al 24’ ancora Maceratese vicina al raddoppio con il tiro di Minnozzi centrale però per l’estremo difensore dei durantini. L’Urbania trova nel finale il pareggio, al 40’ s.t. con Dal Compare, che di testa sul cross di Nouri insacca alle spalle di Gagliardini. Maceratese che ci prova nel finale a tornare in vantaggio con il colpo di testa di Strano che finisce in rete, ma il direttore di gara che aveva già fischiato per una carica sul portiere ospite.