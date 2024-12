La Maceratese e il girone di ritorno: "Con l’Urbania un test insidioso"

"Dopo la sosta affronteremo l’Urbania, una delle avversarie più forti e un ottimo collettivo arricchito da individualità importanti. Poi aggiungiamo che questa gara si preparerà durante le feste, ciò vale per entrambe, mentre il Montecchio ha giocato la prima giornata di ritorno con 15 giorni prima, non mi era mai capitato un simile anticipo". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, già si tuffa nel girone di ritorno che per la Maceratese inizierà il 5 gennaio. "Mi ha dato fastidio – aggiunge – che sia stato concesso l’anticipo al Montecchio".

Serangeli, la Maceratese farà qualcosa sul mercato a parte Marras? "Stiamo vedendo, se capita qualcuno per sostituire Gomis". Sarà allora un calciatore possente sul piano fisico? "Non è fondamentale la prestanza fisica, ma che sia di valore e che faccia la differenza". Gomis non poteva essere tenuto? "È stata una scelta consensuale, da noi stava facendo poco minutaggio e assieme abbiamo optato per la risoluzione".

Cosa spicca della prima parte di stagione della Maceratese? "Che abbiamo fatto risultato contro le squadre di vertice avendo battuto K Sport Montecchio Gallo, Urbania, Chiesanuova, Osimana, Tolentino. Abbiamo però perso qualcosa con formazioni che stanno un po’ indietro in classifica".

Ora aspetteranno a maggior ragione la capolista Maceratese? "Già ci aspettavano nel girone di andata, chi gioca contro di noi ha voglia di mettersi in mostra e di fermare la capolista". Si soffre allora con chi si rintana dietro. "Un po’ è così, ma ci stiamo allenando per farci trovare pronti in simili situazioni. Sappiamo che il girone di ritorno è un altro campionato, noi possiamo contare su un gruppo compatto e di valore".

I 10 gol al passivo rappresentano un buon dato. "Fino a metà del girone eravamo a metà classifica tenendo conto solo di quel dato, poi nell’ultima parte abbiamo subito solo una rete. Tra le due fasi non è affatto cambiato l’atteggiamento della squadra, il fatto è che le partite si decidono su episodi e noi dovremo farci trovare pronti perché i dettagli fanno la differenza".

Chi è che si sta muovendo bene sul mercato? "Il Montecchio ha inserito tre elementi e sta ancora cercando".

La Maceratese ha già ripreso gli allenamenti e la squadra lavorerà fino a martedì, i giocatori avranno libero solo il primo gennaio. Si stanno già gettando le basi per la sfida contro l’Urbania, vincitrice della Coppa Italia di Eccellenza.