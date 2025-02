La Maceratese non perde un colpo. Lucero va a segno, è duello in vetta

Maceratese 1 Matelica 0

MACERATESE: Gagliardini; Ciattaglia, Mastrippolito, Lucero, Nicolosi; Bongelli (36’ st Del Moro), Ruani (8’ st Montero Ribeiro), Bracciatelli (10’ st Oses); Marras (36’ st Gomez), Cognigni, Vrioni (30’ st Cirulli). All. Possanzini.

MATELICA: Ginestra, Montella, Lucarini, Siciliano, Frulla, Ziroli; Aquila, Mazzoni, Mengani; Iori, Strupsceki. All. Ionni

Arbitro: Denti di Pesaro.

Rete: 37’ st Lucero

Note: spettatori circa 1.000; espulso Siciliano al 9’ pt; ammoniti Ruani, Bongelli e Del Moro nella Maceratese, Ziroli e Mazzoni nel Matelica; angoli 7-2; recupero 6’ + 5’.

Continua il duello al vertice fra Maceratese e Montecchio, entrambe vittoriose di misura, mentre perde contatto il Chiesanuova, travolto in casa dal Tolentino. I biancorossi di Possanzini hanno avuto la meglio sul Matelica al termine di una gara che non verrà certo ricordata fra le più esaltanti. In superiorità numerica dopo appena 9’ minuti la Maceratese l’ha sbloccata con Lucero, ma nella ripresa ha praticamente rinunciato a giocare, limitandosi a rallentare il gioco e non ne ha certo beneficiato lo spettacolo. Del resto quello che contava era il risultato, per cui va bene così. Il Matelica ha tenuto bene il campo ed ha anche avuto qualcosa su cui recriminare.

L’avvio è di marca della squadra di casa. All’8’, su cross di Vrioni, Lucero tutto solo davanti a Ginestra manca l’impatto con il pallone. Al 10’ preciso lancio in profondità di Lucero con Vrioni che è messo giù da Siciliano. Per l’arbitro è fallo da ultimo uomo e il rosso è inevitabile. Al 23’ Cognigni serve Ciattaglia, il cui rasoterra diagonale sfiora il palo, con Ginestra immobile. Al 33’ Vrioni di proietta in area, ma Ginestra gli ruba il tempo in uscita e salva i suoi. Ma il gol è rimandato di poco: al 36’ cross di Marras per Cognigni, sul cui colpo di testa Ginestra è reattivo e devia in angolo. Sulla mischia susseguente al tiro dalla bandierina Lucero la spinge in rete, poi un difensore la ricaccia fuori. Per arbitro e guardalinee la palla ha superato la linea ed è il vantaggio della Maceratese. Al 47’ punizione di Vrioni, palla sul fondo vicinissima al palo.

Nella ripresa la Maceratese si preoccupa soprattutto di gestire la partita. I ritmi sono lentissimi, la noia regna sovrana. La Maceratese conclude diverse volte verso la porta avversaria, ma si tratta di tiri centrali che mai impensieriscono Ginestra. Un paio di buone occasioni capitano sui piedi di Cirulli e Cognigni, ma non vengono sfruttati. Il Matelica regge, poi nel finale gioca il tutto per tutto e per poco non beffa i padroni di casa, tutti sulla difensiva, ma con scarso ordine. Al 48’ su un lungo cross il neoentrato Gomis di testa anticipa tutti e sfiora il gol dell’ex, con il pallone di poco sopra la traversa.

Mario Stoccuto