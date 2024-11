La Maceratese non sbaglia. I Portuali si arrendono

PORTUALI DORICA

MACERATESE

2

PORTUALI DORICA: S. Tavoni, Ragni, Candolfi, Girolimini, Savini, F. Tavoni, Testoni (46’ Lucesoli), Sassaroli (87’ Franca), Rragami (58’ De Marco), Mascambruni (62’ Gioacchini), Vitucci (67’ Guzzini). All. Ceccarelli.

MACERATESE: Gagliardini, Grillo, Vanzan (79’ Nicolosi), Mastrippolito, Lucero, Bongelli, Ciattaglia (91’ Del Moro), Nasic (83’ Cirulli), Cognigni, Ruani (67’ Gomis), Vrioni (72’ Oses). All. Possanzini.

Arbitro: Nonnato di Rovigo.

Reti: 41’ Vrioni, 90’ Cirulli.

Note: amm. Bongelli, Nasic, Grillo, Sassaroli, Ragni, Ruani, Cognigni, Gagliardini; rec. 1’+6’; spett. 400 circa; nel prepartita i Portuali omaggiano Stefano Tognetti, il tifoso della Maceratese scomparso di recente.

Otto anni dopo l’ultima volta, allora per la sfida contro l’Ancona (0-1, rete di Quadri), la Maceratese sbanca (ancora) il Del Conero e supera i Portuali Dorica 0-2, blindando il secondo posto in classifica alle spalle del Chiesanuova. C’è voluta una prova gagliarda della Rata, cinica nei momenti decisivi, all’esito di un match aperto e combattuto per merito degli anconetani. Il primo squillo al 24’, con la banda di Possanzini pericolosa da calcio piazzato. Spiovente di Vrioni, deviato da un compagno in area piccola, e palla che arriva a Lucero: il difensore a botta sicura, un po’ Tavoni, un po’ la trasversa, e i Portuali riescono a salvarsi. Al 41’, però, gli ospiti passano: azione avvolgente, Nasic smarca Grillo sulla destra e cross sul secondo palo, dove è lesto Vrioni a ribadire in rete lo 0-1. Così la gara scivola al riposo. Nella ripresa Cognigni (53’) finisce a terra in area di rigore, toccato alle spalle dal rientro di un difensore: per la terna si gioca, la Maceratese protesta. E se la partita resta in bilico, lo si deve alla squadra di Ceccarelli che non demorde affatto al netto di una big d’Eccellenza: al 61’, su un disimpegno errato, i Portuali confezionano una doppia colossale chance. Prima con Vitucci, poi con Mascambruni murato da pochi passi dal prodigioso intervento di Gagliardini. Nei titoli di coda, Cognigni smarca Cirulli dinanzi al portiere e l’attaccante è bravo a liberarsi e a chiudere la partita. I Dockers con un po’ di rammarico in bocca, i biancorossi soddisfatti per una vittoria che pesa molto.

Giacomo Giampieri