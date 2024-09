La Maceratese passa il turno. Il Montefano non può nulla

0

MACERATESE

2

: David; Orlietti (36’ st Topa), Di Lallo (19’ st Postacchini), Luciani; Martedì (15’ st Calamita), Pincini, Gabrielli, Nardacchione, D’Auria (23’ st Scocco); Monachesi (23’ st Rombini), Bonacci. A disp: Strappini, Giampaolini, Sindic, Cingolani. All: Manisera.

MACERATESE: Gagliardini; Ciattaglia (24’ st Cilla), Grillo, Nicolosi, Vanzan; Gomis, Bongelli (19’ st Compagnucci), Ruani (34’ st Borgiani); Oses (19’ st Nasic), Cirulli, Vrioni (25’ st Cognigni). A disp: Marchegiani, Bracciatelli, Lucero, Marchionni. All: Possanzini.

Arbitro: Tarli di Ascoli.

Reti: 13’ Vrioni, 9’ st Oses.

Il Montefano deve fare i conti con una Maceratese decisa ad assicurarsi subito il passaggio del turno di Coppa Italia. Possanzini cambia rispetto al match di domenica e dà spazio ad altri elementi della rosa, lo stesso fa Manisera. Ci pensa David (7’) a mantenere imbattuta la porta del Montefano respingendo la conclusione di Vrioni e ripetendosi sulla ribattuta di Ciattaglia. Il risultato si sblocca (13’) grazie a Vrioni sulla cui punizione non può nulla il portiere, i locali protestano con il direttore di gara sostenendo che il giocatore avesse spostato il pallone prima di calciarlo. Il Montefano reagisce allo svantaggio: Bonacci (20’) non centra lo specchio della porta e poi la sassata di Martedì (21’) è deviata di poco a lato. Anche Gabrielli tenta dalla distanza (38’) la via del gol, il tiro termina sul fondo. La Maceratese ha una buona occasione con Cirulli (39’) che approfitta di una leggerezza difensiva per presentarsi davanti al portiere che devia in angolo. Il tempo si chiude con la punizione di Di Lallo che non inquadra lo specchio della porta.

Nella ripresa Vrioni (4’) si fa apprezzare: stop e tiro al volo con David che si salva in angolo. Al 9’ la Maceratese raddoppia: Ciattaglia recupera palla e punta la porta, il suo diagonale è respinto da David e per Oses è facile incassare. Il Montefano si affida a Gabrielli (6’) e nel finale si fa vedere Cognigni, attaccante della Maceratese. Il giocatore (36’) fa da sponda per Borgiani che alza la mira. Nel recupero l’attaccante batte dal limite una punizione, la palla colpisce il palo esterno.